Faride Raful llama a frenar la normalización de embarazos y uniones tempranas de menores

La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, durante el conversatorio "El rol de la mujer en la seguridad ciudadana". ( DIARIO LIBRE/ DARE COLLADO )

La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, llamó este martes a fortalecer la educación y la formación en valores desde las escuelas para prevenir la violencia y evitar la normalización de situaciones que afectan a niñas y adolescentes.

Durante el conversatorio "El rol de la mujer en la seguridad ciudadana", organizado por la Asociación Dominicana de Empresas de Seguridad (Adesinc), la funcionaria afirmó que es necesario enseñar desde temprana edad el respeto hacia las niñas y advirtió sobre la preocupación que representa que menores de edad enfrenten embarazos.

"Hay un tema de educación fuerte que tiene que iniciar desde la escuela, donde los niños aprendan a respetar a las niñas, donde una niña sea una niña y no una mujer a los 10 años, donde no normalicemos que una niña a los 11 años sale embarazada. Eso es una transgresión total a su ciclo natural", afirmó.

El comentario surgió a raíz de una pregunta formulada por uno de los participantes del conversatorio, quien cuestionó a la ministra sobre el auge de la violencia en general, especialmente la violencia contra las mujeres, y sobre las medidas que desde el Ministerio de Interior y Policía se contemplan para mitigar esa problemática social.

La ministra respondió que, para combatir la violencia, el Ministerio Público trabaja en la persecución de los delitos, mientras que el Ministerio de Interior y Policía se enfoca en la prevención. En ese sentido, explicó que esa institución ejecuta varios programas orientados a evitar que los hechos violentos lleguen a consumarse.

La sociedad no puede seguir normalizando uniones tempranas

"Esa sexualización que se da en algunos sectores donde la violencia es natural y normal, nosotros tenemos que intervenirla", afirmó la ministra durante su intervención.

Agregó que tanto la violencia como las uniones tempranas constituyen un problema estructural que debe abordarse desde la educación y la formación de las personas.

Explicó que, para enfrentar la violencia, todo el sistema debe asumir su responsabilidad y cada ministerio desempeñar su rol. Asimismo, sostuvo que se debe comenzar "desde abajo" para mitigar el auge de los conflictos violentos en el país.

Resalta el rol de la mujer en el sistema de seguridad

En el evento, la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, también realizó una crítica a la escasa presencia femenina en el ámbito de la seguridad y la política, afirmando que las mujeres pueden brindar "una mirada diferente" en estas áreas de la administración de los asuntos públicos.

"Somos pocas las mujeres que hacemos seguridad ciudadana y que manejamos Interior y Policía. En otros países del mundo también somos muy pocas", expresó.

Según reveló la funcionaria, esto ocurre porque estos espacios fueron creados con una mirada pública, de fuerzas especiales, ligada al tema que tiene que ver "con la masculinidad y todas esas cosas".

"No hay que ser masculinizada para hacer política o política de seguridad. Somos mujeres, somos madres, somos amigas. Si bailamos, si lloramos, si vivimos, si somos humanas...", concluyó.