El ministerio de la Mujer lanza "Consulta Nacional" para prevenir violencia contra las mujeres

La Ministra de la Mujer, Gloria Reyes quien habló sobre la "Consulta Nacional", que busca abrir un espacio de escucha activa hacia la población masculina, reconociendo el rol de los hombres en la transformación cultural. ( FUENTE EXTERNA )

El Ministerio de la Mujer puso en marcha este martes la Consulta Nacional para la reducción de riesgos de violencia hacia las mujeres, bajo el lema "Voces que aportan soluciones desde la población masculina", una iniciativa orientada a promover la participación de los hombres en la prevención de la violencia y en la construcción de relaciones más equitativas.

A través de una nota de prensa, la institución explicó que la iniciativa es impulsada en articulación con la Liga Municipal Dominicana, con el acompañamiento técnico del especialista Luis Vergés y el apoyo del Sistema de las Naciones Unidas.

Además, desarrollará mediante jornadas de diálogo, sensibilización y levantamiento de información en distintos territorios y sectores sociales del país.

La ministra de la Mujer indicó que la iniciativa busca abrir un espacio de escucha activa hacia la población masculina, reconociendo "el rol de los hombres en la transformación cultural necesaria para avanzar hacia una sociedad libre de violencia contra las mujeres, adolescentes y niñas".

Por su parte, la coordinadora residente del Sistema de las Naciones Unidas en el país, Julia Sánchez, afirmó que el Sistema de las Naciones Unidas ha reafirmado, en sus marcos normativos y estratégicos, que el logro de la igualdad de género requiere, de manera ineludible, la participación activa y comprometida de los hombres como protagonistas del cambio.

"Esta consulta que lidera el Ministerio de la Mujer representa la apuesta por la prevención primaria y por la transformación de las normas antes de que se conviertan en daño", sostuvo.

El psicólogo clínico Luis Vergés detalló la estructura y las actividades que serán desarrolladas a nivel nacional, destacando la importancia de integrar a los hombres como una fuente valiosa de información para la reducción del riesgo de violencia hacia las mujeres y promover su participación como agentes activos en soluciones integrales que fomenten relaciones seguras y saludables.

Sobre la Consulta Nacional

La consulta contempla la participación de instituciones del Estado, gobiernos locales, sectores productivos, organizaciones sociales, cuerpos de seguridad, sector transporte, juventudes y espacios comunitarios, con una meta estimada de 5,000 hombres consultados.

Las autoridades informaron que, tras el lanzamiento formal de la iniciativa, comenzará un despliegue simultáneo a nivel nacional, en el que las alcaldías gestionarán el llenado de la consulta en sus territorios, con la meta de registrar 100 hombres por municipio, bajo la coordinación de la viceministra de Cultura de Igualdad del Ministerio de la Mujer, Lily Luciano.

También, se realizarán encuentros presenciales y virtuales con sectores sociales, de seguridad y legislativos, además de siete conferencias magistrales y conversatorios que acompañarán la recolección de datos digitales.

La estrategia busca identificar factores de riesgo y promover masculinidades constructivas en distintos sectores de la sociedad.

El proceso incluye jornadas territoriales, consulta digital, encuentros sectoriales y espacios de reflexión denominados "Conversando entre hombres", además de conferencias magistrales sobre prevención de violencia, salud mental, regulación emocional y paternidad responsable.

Prevención y cambio cultural

La iniciativa incorpora un enfoque preventivo basado en evidencias, que permitirá identificar actitudes, patrones de conducta y factores de riesgo asociados a la violencia, con miras a fortalecer el diseño de políticas públicas más efectivas.

Asimismo, el proceso será sistematizado con el apoyo técnico de organismos internacionales, con el objetivo de generar insumos que contribuyan al desarrollo de estrategias sostenibles de prevención de la violencia.