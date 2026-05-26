Ministro de defensa niega que la instalación de puertos secos afecte a comerciantes fronterizos

El ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, aseguró este martes que la instalación de puertos secos en la frontera no afectará a los comerciantes de la zona, como advirtió el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), y afirmó que, por el contrario, la medida contribuirá a dinamizar el comercio hacia Haití.

"Esos puertos secos que se instalarán en la frontera jugarán su rol y estoy seguro que no afectarán el comercio fronterizo. Al contrario, entiendo que se intensificarán más los trasbordos de mercancía hacia el vecino país", expresó Fernández Onofre.

El PLD, a través de un comunicado, expresó ayer preocupación por la implementación del Decreto 166-26, mediante el cual el Poder Ejecutivo declaró de alto interés nacional el diseño, financiamiento, construcción, operación y mantenimiento de puertos secos en la zona fronteriza.

El partido sostuvo que, aunque la iniciativa persigue objetivos como ordenar el comercio y fortalecer los controles, el modelo podría alterar la dinámica económica que durante décadas ha servido de sustento para miles de familias de la frontera.

Avances en la construcción

Ante la pregunta sobre los avances en la construcción del muro fronterizo, el ministro respondió: "Se está construyendo, pero no con una varita mágica".

Fernández Onofre dijo que "construir en la frontera no es fácil" y que, "si Dios quiere" los 13.5 kilómetros que fueron iniciados hace un año serán inaugurados en septiembre, según sus estimaciones.

"Esto es un tiempo récord. Vamos a inaugurar los 38 kilómetros desde Manzanillo hasta Capotillo", sostuvo el ministro.

Dijo que pronto va a salir la licitación para trabajar 13 kilómetros más para completar la franja de Jimaní así como otros segmentos que tienen un alto valor estratégico por la carretera internacional.

"La frontera está completamente tranquila, este viernes estaremos por allá", aseguró el ministro de Defensa.

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