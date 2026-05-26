Representantes del sector motoconchista plantearon este martes nuevas medidas de regularización para el sector y lamentaron que algunos integrantes incumplan la ley, tras los actos violentos registrados las últimas semanas en distintas localidades del país.

El secretario general de la Coordinadora Nacional de Motoconchistas (CoordinaMoto), Esteban Beltré, manifestó que, en conjunto con el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), están trabajando en una identificación única del color del chaleco.

"Por primera vez estamos trabajando en mesas de trabajo. Se estará realizando una identificación única del color del chaleco para separar los motoconchos del delivery y del mensajero", dijo Beltré tras reunirse con la ministra de Interior y Policía, Faride Raful.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/27/whatsapp-image-2026-05-26-at-175146-3a9e891e.jpeg Representantes de federaciones de motoconchistas durante reunión con autoridades. (DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO DOMINICI)

De acuerdo con Beltré, con la iniciativa las autoridades podrán identificar a qué federación pertenece el conductor.

El coordinador respaldó las medidas citadas por el Gobierno en un acto encabezado por Raful, y afirmó que el levantamiento realizado por las autoridades permitirá avances en el sector.

"Es como dijo la ministra: ejecutarán el levantamiento para saber cuáles motoristas trabajan y cuáles usan una motocicleta para delinquir; quién anda alterado y todo el que incumpla la ley será sancionado", dijo.

Beltré manifestó que las federaciones solo apoyan a aquellos integrantes que respetan las normativas y evitan situaciones que alteren el orden.

"Nosotros estamos dando orientación y explicando que cumplan la ley para poder ser un ejemplo en la sociedad. No todos los motoristas son violentos; hay padres de familia que trabajan", aseguró.

Orientación y educación

De su lado, José Ureña, presidente de Coordinamoto, informó que implementarán una nueva fase relacionada con orientación y educación, que tiene como objetivo evitar situaciones de violencia entre motoconchistas.

"Vamos a estar durante cinco meses trabajando con eso en todas las provincias del país, explicándoles a los conductores por qué deben tener un casco homologado", dijo.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/27/whatsapp-image-2026-05-26-at-175151-c8bc030a.jpeg José Ureña, presidente de la Coordinadora Nacional de Motoconchistas (Coordinamoto). (DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO DOMINICI)

De igual manera, condenó los actos violentos que involucran a integrantes del sector, y afirmó que implementarán mejores medidas.

Sostuvo que el 95 % de las paradas están regularizadas gracias a los trabajos de las distintas federaciones.

Disculpas por incidentes

Gustavo Orlando Ureña, presidente del Consejo Nacional de Motoconchistas (Conamotor), pidió disculpas por los casos violentos ocurridos recientemente con motoristas y agradeció que el Gobierno realice mesas de trabajo con las federaciones.

"Le pido disculpas a la sociedad. No somos violentos y creo que con la educación se puede lograr avance" Gustavo Orlando Ureña presidente de Conamotor “

Asimismo, exhortó la cooperación de los motoconchistas en el manejo de incidentes y el respeto a las normas de tránsito.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/27/whatsapp-image-2026-05-26-at-175138-695cf804.jpeg Reunión con representantes de motoconchistas encabezada por la ministra de Interior y Policía, Faride Raful. (DIARIO LIBRE/ SAMIL DOMINICI)

Los representantes del sector, se reunieron este martes con la ministra Faride Raful, miembros de la Policía Nacional, del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) y otras autoridades para abordar el proceso de regularización. La reunión se celebró en la sede del Ministerio de Interior y Policía.



La próxima reunión con las federaciones y el Gobierno está pautada para el 26 de junio.