Un video difundido en redes sociales muestra el momento en que un motorista golpea a una mujer con su casco protector, luego de una acalorada discusión ocurrida en los alrededores del residencial Amalia, en la autopista San Isidro, en Santo Domingo Este.

El hecho se suma a otros recientes episodios de violencia protagonizados por motoristas en el país.

El incidente, captado en video y viralizado desde la tarde de ayer lunes, muestra al hombre discutiendo con una mujer que se desplazaba en un vehículo, y luego agredirla con el casco que llevaba puesto.

En las imágenes también se observa cómo otro motorista interviene para intentar detener la agresión. Otros motoristas llegan al lugar y tratan de controlar la situación.

Luego, el agresor intenta introducir la mano dentro del vehículo de la dama, acción que fue impedida por la mujer y por ciudadanos presentes en la escena, en su mayoría motoristas, quienes procuraban calmarlo.

Hasta el momento se desconoce el motivo que originó la discusión.

Acciones para regular el sector motoconchista

El hecho ocurre en medio de varios hechos violentos de parte de este sector registrados en las últimas semanas, entre ellos el asesinato de un chofer de camión recolector de basura a manos de una multitud de motoristas en la provincia de Santiago de los Caballeros y la reciente agresión contra un conductor del TRAE.

En respuesta a la situación, la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, sostuvo este martes una reunión con representantes del sector motoconchista con el objetivo de avanzar en la regularización del sector y reforzar el cumplimiento de las normas de tránsito.

Durante el encuentro, la funcionaria aseguró que las federaciones de motoconchistas contarán con el apoyo del Gobierno en el proceso de organización y regulación, pero que deben someterse a la ley.