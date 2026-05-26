Defensor del Pueblo abrirá en Santiago su primera oficina regional

El defensor del pueblo, Pablo Ulloa. ( DIARIO LIBRE/ANEUDY TAVÁREZ )

El defensor del pueblo, Pablo Ulloa, anunció la apertura en Santiago de la primera oficina regional de la institución.

Ulloa explicó que el objetivo de dependencia es acercar sus servicios a la ciudadanía y fortalecer la defensa de los derechos fundamentales en la región norte.

Señaló quefue escogida para iniciar esta nueva etapa debido a su impacto económico, social y cultural en el país.

Indicó que la provincia concentra una importante actividad productiva, incluyendo zonas francas y una alta incidencia en el turismo nacional, factores que, según dijo, justifican una mayor presencia institucional en el territorio.

Se trabaja en instalación de la oficina

La oficina regional estará ubicada en una plaza comercial de la avenida Duarte, próximo a Ágora Santiago Center.

Aunque no ofreció el nombre exacto de la plaza, informó que el local ya fue inspeccionado y actualmente se trabaja en la instalación del mobiliario y los equipos tecnológicos.

Pablo Ulloa adelantó que la apertura oficial de la oficina está prevista para junio de este año.