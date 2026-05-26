Peritaje de los Espaillat atribuye colapso del Jet Set a deterioro prolongado de vigas

Vista de la discoteca Jet Set, tras el colapso del techo el 8 de abril del 2025. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

En un informe independiente presentado por la defensa de los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, imputados por el colapso de la discoteca Jet Set hace un año, se atribuye la tragedia a un proceso prolongado de deterioro interno de las vigas postensadas del techo, y no a una sobrecarga reciente de la estructura, como plantea el informe oficial del Gobierno.

El documento fue dirigido al juez Reymundo Mejía, del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, quien conoce el caso, en fecha 14 de mayo del 2026.

Según la evaluación realizada por el ingeniero José Manuel Lockhart Romero y los peritos Gabriel Carrera, Alfonso Francisco Ibarreta y Michael Gerard Murphy, las cargas sobre el techo no aumentaron significativamente en los tres años previos al desplome del 8 de abril de 2025, salvo la colocación de una membrana bituminosa, y el peso existente llevaba años siendo soportado por la estructura.

Los especialistas sostienen que, de haber estado las vigas en condiciones adecuadas, el techo debía resistir las cargas presentes al momento del colapso.

El colapso del techo de la discoteca Jet Set dejó 236 personas fallecidas y más de un centenar de heridos.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/26/screenshot-2026-05-26-163106-0a9f2886.png Descripción de la discoteca Jet Set. (FUENTE EXTERNA)

Detalles técnicos del informe de la defensa

El informe de la defensa señala que la causa probable habría sido un deterioro progresivo asociado a fracturas graduales en los alambres de postensado, vinculadas a corrosión y fisuración asistida por hidrógeno, lo que redujo con el tiempo la capacidad resistente de las vigas.

Los peritos afirman que tanto los defectos de construcción como el deterioro eran invisibles mediante inspecciones visuales ordinarias, debido a que estaban dentro de las estructuras. Además, indicaron que las capas irregulares de "finos" colocadas sobre el techo serían evidencia indirecta de deformaciones progresivas y problemas de empozamiento de agua.

El peritaje también asegura haber encontrado evidencia de conductos de postensado mal colocados desde la construcción original del edificio, lo que habría debilitado ciertas vigas durante décadas.

Críticas al informe oficial del Gobierno

Asimismo, cuestiona la metodología utilizada por la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones (Onesvie) y los peritos del Gobierno, al alegar que el modelo computacional oficial contenía errores geométricos y de cargas que sobreestimaron la demanda estructural sobre las vigas críticas.

Entre las principales críticas técnicas al informe oficial, la defensa cita un supuesto error en el espaciamiento de vigas, que habría incrementado artificialmente las cargas hasta en un 20 %, la omisión del diafragma estructural postensado que redistribuía cargas entre vigas, una sobreestimación del peso de tinacos y finos en el modelo ETABS del Gobierno y diferencias entre el modelo computacional y la geometría real del techo.

Los expertos sostienen que el colapso habría sido consecuencia de una degradación acumulativa durante décadas, combinada con defectos constructivos ocultos, y no el resultado inmediato de una intervención reciente o de una sobrecarga puntual.

Los peritos Los cuatro expertos que realizaron el peritaje fueron designados por el tribunal. Gabriel Carrera investigó los aspectos de ingeniería estructural, con énfasis en el análisis estructural, y supervisó la recopilación de datos y los ensayos de materiales. El doctor Alfonso Ibarreta investigó la posible existencia de factores externos que pudieran haber causado o contribuido al colapso. El ingeniero José Lockhart investigó la condición tal como se construyó ('as-built') del edificio. Michael Murphy, especialista en la supervisión y gestión de investigaciones de construcción, coordinó al equipo de ingenieros. En total, en la investigación participó un equipo de más de veinticinco ingenieros, químicos, metalúrgicos y científicos de materiales.

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