Lanzan programa para impulsar inclusión laboral de personas con discapacidad visual en RD

Con el objetivo de promover la inclusión laboral de personas con discapacidad visual fue lanzado el Programa Ágora, una plataforma orientada a conectar talento inclusivo con nuevas oportunidades de desarrollo profesional en la República Dominicana.

El programa cuenta con el financiamiento de la Fundación ONCE América Latina (FOAL), así como con la participación de organizaciones como Fundación Francina, la Organización Dominicana de Ciegos (Odocin), la Red Luna y el Consejo Nacional de Discapacidad (Conadis).

Manuel Félix, presidente de la Organización Dominicana de Ciegos, explicó que el acceso a un empleo es un derecho fundamental establecido en la Constitución.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/26/whatsapp-image-2026-05-26-at-15242-pm-a57d848d.jpeg Lanzamiento de programa Ágora. (RUTH SALCEDO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/26/whatsapp-image-2026-05-26-at-15242-pm-553ec3db.jpeg Lanzamiento de programa Ágora. (RUTH SALCEDO) ‹ >

"El derecho a la igualdad, el derecho a las oportunidades y el acceso al empleo se han visto con muchos obstáculos, a pesar de que hoy se cumplen 17 años de haber sido aprobada la Convención Interamericana sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad a nivel mundial", indicó Félix.

Agregó que, a través de esta y otras luchas, se han ido incorporando mecanismos que permitirán fortalecer la inclusión laboral. Asimismo, agradeció a las fundaciones por impulsar este programa.

La directora general de la Fundación ONCE para América Latina, Estefanía Veriño, explicó que el programa nació en España en el año 1998 con el objetivo de ayudar a personas con discapacidad en otros países, logrando establecerse en 19 países de América.

"Lo que queremos es poner a nuestra fundación al servicio de toda la región de América Latina", expresó Veriño.

Compromiso institucional y beneficios del programa

Agregó que todo lo vinculado a la rehabilitación es una línea transversal que busca garantizar la autonomía personal que precisan las personas con discapacidad para realizar sus actividades del día a día.

Por su parte, el presidente del Consejo Nacional de Discapacidad (Conadis), Benny Metz, expresó que la institución tiene el compromiso de apoyar con respeto y esperanza a las personas con discapacidad.

Resaltó que el Programa Ágora representa una respuesta concreta al desafío de ampliar la participación laboral de las personas con discapacidad y fortalecer los mecanismos de inclusión.

Durante el acto, las entidades organizadoras destacaron la importancia de crear mayores oportunidades de acceso al empleo mediante el uso de tecnologías innovadoras y acompañamiento especializado, con el propósito de impulsar un modelo más inclusivo y competitivo.