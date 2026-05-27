La Armada Dominicana refuerza capacidades con entrenamientos conjuntos con EE. UU.

Miembros de la Armada dominicana realizan entrenamiento junto a militares de los Estados Unidos en la Base Naval Las Calderas, en la provincia Peravia. ( FUENTE EXTERNA. )

La Armada de República Dominicana fortaleció sus capacidades tácticas y estratégicas tras concluir una serie de entrenamientos conjuntos con fuerzas militares de Estados Unidos, orientados a elevar la preparación operativa, la interoperabilidad y la respuesta ante amenazas marítimas y operaciones especiales.

La institución naval clausuró este miércoles el Entrenamiento Conjunto y Combinado (JCET, por sus siglas en inglés), junto al Curso Básico de Buceo clases 011-012 y el Curso de Cualificación de Fuerzas Especiales Navales (CCUFEN), durante una ceremonia celebrada en la Base Naval "Las Calderas".

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/28/whatsapp-image-2026-05-27-at-194651-b97d36ee.jpeg Parte de los entrenamientos de la Armada Dominicana. (FUENTE EXTERNA)

La actividad, en la que las autoridades informaron los detalles de la clausura, fue encabezada por el ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, acompañado por el vicealmirante Juan Bienvenido Crisóstomo Martínez, comandante general de la Armada, y la embajadora de los Estados Unidos en el país, Leah Francis Campos.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/28/hjwhyluwqamxn8j-983a73ca.jpg La embajadora de los Estados Unidos, Leah Francis Campos camina junto al ministro de Defensa, Carlos Antonio Fernández Onofre en la Base Naval Las Calderas en Peravia. (FUENTE EXTERNA)

Durante el acto, el vicealmirante Crisóstomo Martínez destacó que estos entrenamientos representan un componente estratégico para el fortalecimiento de la Armada Dominicana, al permitir elevar la capacidad operativa de sus unidades especializadas y consolidar la cooperación internacional en materia de defensa y seguridad marítima.

Explicó que el intercambio de conocimientos y experiencias con las fuerzas estadounidenses contribuye al desarrollo de capacidades tácticas avanzadas para enfrentar desafíos vinculados al crimen transnacional, operaciones de rescate y protección de infraestructuras estratégicas.

En la actividad estuvieron presentes miembros del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas, así como el subcomandante e inspector general de la Armada de República Dominicana.

Demostración de capacidades

La ceremonia incluyó una demostración operativa de las capacidades adquiridas por los participantes, en la que intervinieron miembros de la Armada Dominicana junto a efectivos del equipo Alfa ODA 735 de los Boinas Verdes del Ejército de los Estados Unidos.

El capitán Raymond Wrigth resaltó el nivel de integración alcanzado durante las jornadas de entrenamiento y valoró el desempeño y disciplina mostrados por los participantes en las operaciones conjuntas y combinadas.

Según explicó la Armada, el Curso Básico de Buceo estuvo enfocado en técnicas de inmersión, rescate y operaciones subacuáticas, mientras que el Curso de Cualificación de Fuerzas Especiales Navales permitió desarrollar destrezas en combate especial, operaciones anfibias y misiones tácticas de alto nivel.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/28/whatsapp-image-2026-05-27-at-194649-0ebc1bff.jpeg Demostración operativa durante la actividad. (FUENTE EXTERNA)

La institución señaló que estas iniciativas forman parte de su proceso de modernización y fortalecimiento institucional, dirigido a mantener fuerzas altamente entrenadas y preparadas para la defensa de la soberanía nacional y la protección de los espacios marítimos dominicanos.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/28/whatsapp-image-2026-05-27-at-194655-1-881360a6.jpeg Embajadora de los Estados Unidos en el país, Leah Francis Campos junto a participantes de los entrenamientos. (FUENTE EXTERNA)

Durante el acto fueron entregados certificados y reconocimientos a los participantes que culminaron satisfactoriamente los programas de formación, orientados al fortalecimiento de las capacidades tácticas, marítimas y operacionales de la institución naval.