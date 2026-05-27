Detienen a dos dominicanos en San Juan por tráfico de haitianos indocumentados

Los extranjeros en condición migratoria irregular serán trasladados al centro de procesamiento de San Juan. ( FUENTE EXTERNA )

Dos dominicanos fueron detenidos por agentes de interdicción migratoria en el paraje El Granado, provincia San Juan, cuando transportaban a 10 haitianos en condición migratoria irregular hacia Santo Domingo, a bordo de una yipeta gris.

De acuerdo con las autoridades, el operativo fue realizado con el apoyo de la Dirección de Inteligencia de Migración, cuyos agentes fueron alertados sobre la presencia de un vehículo sospechoso oculto entre unos matorrales en el municipio Vallejuelo.

Según el informe remitido a los medios, tras labores de seguimiento y vigilancia, el automóvil fue ubicado e interceptado después de cruzar por la zona de El Carril, utilizando la ruta San Juan-Barahona con salida hacia el Cruce de Vicente Noble.

Intentaron corromper a los agentes

Tras ser interceptados, las autoridades informaron que el conductor de la yipeta intentó sobornar a los agentes actuantes con una suma de dinero no especificada para evadir el proceso de interdicción migratoria, acción que fue rechazada.

De igual manera, uno de los detenidos intentó escapar utilizando una camioneta oficial asignada al operativo, situación que fue neutralizada por los agentes, quienes evitaron la fuga y garantizaron el control de la operación. Como resultado del incidente, el vehículo oficial presentó daños materiales.

Las autoridades informaron que tanto el vehículo retenido como los detenidos serán puestos a disposición del Ministerio Público (MP) para los fines legales correspondientes, mientras que los extranjeros en condición migratoria irregular serán trasladados al centro de procesamiento de San Juan para cumplir con el procedimiento establecido conforme a la Ley General de Migración.