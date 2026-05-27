Defensa Civil y el Indomet firman acuerdo para fortalecer el Sistema de Alerta Temprana en el país

Directora del Indomet, la ingeniera Gloria Ceballos, junto al director ejecutivo de la Defensa Civil, Juan Salas. ( DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ )

La Defensa Civil Dominicana y el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) firmaron este miércoles un acuerdo que contempla la instalación de estaciones meteorológicas en locales estratégicos del organismo de protección civil a nivel nacional y fortalecer el Sistema de Alerta Temprana.

El convenio suscrito por el director ejecutivo de la Defensa Civil, Juan Salas, y la directora del Indomet, Gloria Ceballos, permitirá fortalecer el Sistema de Alerta Temprana mediante el monitoreo continuo de las condiciones atmosféricas, la recopilación de datos y la emisión oportuna de informaciones, con miras a eficientizar la gestión preventiva del riesgo de desastres.

Las provincias donde se instalarán estas estaciones son Barahona, Bahoruco, Independencia, Peravia, Pedernales y San Juan, en el sur del país.

En específico, en los municipios de Cabral, Los Cocos y Paraíso, en Barahona; Neyba y Tamayo, en Bahoruco; La Descubierta y Duvergé, en Independencia; Las Salinas de Baní, en Peravia; Pedernales; así como Las Matas de Farfán y Sabaneta de San Juan, en la provincia San Juan.

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Según explicaron, se busca agilizar el proceso mediante la integración de voluntarios de la Defensa Civil residentes en estas localidades donde serán instaladas las estaciones climatológicas.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/27/whatsapp-image-2026-05-27-at-14911-pm-23acec3a.jpeg Miembros de la Defensa Civil.

Capacitación y monitoreo

Los voluntarios de la Defensa Civil oriundos de estas provincias serán capacitados por el Indomet para desempeñarse como técnicos en la recolección de datos, con el objetivo de mantener informado sobre las condiciones hidrometeorológicas y el comportamiento de las lluvias en esas provincias del territorio.

Salas indicó que la instalación de estas estaciones, con supervisión constante por parte de miembros de la Defensa Civil previamente capacitados, permitirá a los tomadores de decisiones monitorear en tiempo real las condiciones climatológicas y tomar las medidas necesarias para evitar pérdidas humanas en zonas vulnerables.

"La República Dominicana, por su ubicación geográfica y diversos factores sociales, económicos y de crecimiento poblacional, está expuesta a amenazas antropogénicas y naturales, como huracanes y tormentas, que provocan inundaciones y daños. Hoy, junto al Indomet, sellamos un compromiso por la prevención y el fortalecimiento de la gestión de riesgos", dijo el director.

De su lado, Ceballos, explicó que las estaciones termopluviométricas aportarán información de gran valor para el Sistema de Alerta Temprana del país.

"La lectura de estos equipos facilitará la identificación temprana de los lugares donde pudiera registrarse un mayor número de precipitaciones y, por ende, inundaciones repentinas", resaltó Ceballos.

De igual forma explicó que esta iniciativa representa una solución más eficiente, ya que evita trasladar personal desde otras ciudades para realizar las observaciones meteorológicas y aprovecha el compromiso comunitario de los voluntarios, quienes ya desarrollan labores de servicio en sus localidades.

"Los voluntarios realizan este trabajo con vocación y amor por servir al país. Aunque el salario de un observador climatológico no es elevado, para ellos representa una oportunidad importante porque actualmente ejercen estas funciones de manera voluntaria", agregó.

El convenio fue firmado en un acto celebrado en las instalaciones de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), donde participaron representantes y técnicos de ambas instituciones.