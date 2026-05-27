Inauguran en Roma un jardín en honor a las hermanas Mirabal

El jardín en honor a las hermanas Mirabal está ubicado en la vía Valentino Mazzola. ( FUENTE EXTERNA )

La Asociación Il Tempo delle Donne dejó inaugurado el jardín "Patria, Minerva y María Teresa Mirabal", un espacio verde ubicado en la vía Valentino Mazzola, en Roma, Italia, dedicado a las hermanas dominicanas, reconocidas por su lucha contra la violencia y la opresión.

La iniciativa fue promovida por la periodista dominicana Rita Valenzuela, presidenta de la asociación Il Tempo delle Donne, entidad dedicada a la promoción de los derechos de las mujeres, la cultura y la memoria histórica.

"Para nosotras, como asociación, este momento tiene un significado profundamente humano antes incluso que simbólico", expresó Valenzuela durante la ceremonia, refiere una nota de prensa.

Agregó que el proyecto también tiene un significado personal por el vínculo de la organización con la naturaleza y los espacios de encuentro comunitario.

Las hermanas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal fueron asesinadas en 1960 durante la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo y son consideradas símbolo internacional de la resistencia y la defensa de los derechos de las mujeres.