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Hermanas Mirabal
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Inauguran en Roma un jardín en honor a las hermanas Mirabal

El espacio fue impulsado por la asociación Il Tempo delle Donne y está ubicado en la vía Valentino Mazzola

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    Inauguran en Roma un jardín en honor a las hermanas Mirabal
    El jardín en honor a las hermanas Mirabal está ubicado en la vía Valentino Mazzola. (FUENTE EXTERNA)

    La Asociación Il Tempo delle Donne dejó inaugurado el jardín "Patria, Minerva y María Teresa Mirabal", un espacio verde ubicado en la vía Valentino Mazzola, en Roma, Italia, dedicado a las hermanas dominicanas, reconocidas por su lucha contra la violencia y la opresión.

    La iniciativa fue promovida por la periodista dominicana Rita Valenzuela, presidenta de la asociación Il Tempo delle Donne, entidad dedicada a la promoción de los derechos de las mujeres, la cultura y la memoria histórica.

    "Para nosotras, como asociación, este momento tiene un significado profundamente humano antes incluso que simbólico", expresó Valenzuela durante la ceremonia, refiere una nota de prensa.

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    Agregó que el proyecto también tiene un significado personal por el vínculo de la organización con la naturaleza y los espacios de encuentro comunitario.

    Las hermanas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal fueron asesinadas en 1960 durante la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo y son consideradas símbolo internacional de la resistencia y la defensa de los derechos de las mujeres.

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