Cámara de Cuentas detecta irregularidades en ayuntamientos y juntas distritales de Santiago

La presidenta de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, Emma Polanco, dando declaraciones a la prensa tras el encuentro con alcaldes y directores distritales de la región Norte, este 27 de mayo 2026. ( DIARIO LIBRE / ANEUDY TAVÁREZ )

La presidenta de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, Emma Polanco, informó que las auditorías realizadas a ayuntamientos y juntas distritales de Santiago entre 2016 y 2024 revelaron irregularidades administrativas, principalmente por falta de controles y deficiencias en el seguimiento de obras.

"En los ayuntamientos se encuentra de todo. Básicamente, falta de controles administrativos y construcciones que a veces no llevan el seguimiento necesario conforme a la ley", expresó la funcionaria.

Polanco ofreció las declaraciones durante un encuentro con alcaldes y directores distritales de la región Norte sobre rendición de cuentas y transparencia en el manejo de los recursos públicos.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/27/mg1087jpg-88104236.jpeg Encuentro con alcaldes y directores distritales de la región Norte sobre rendición de cuentas y transparencia en el manejo de los recursos públicos, este 27 de mayo 2026. (ANEUDY TAVÁREZ)

Intervención de Ayuntamientos en Santiago

La titular del órgano fiscalizador informó que actualmente ocho de los 10 ayuntamientos de la provincia Santiago y cinco juntas distritales de esa demarcación están siendo intervenidos mediante auditorías para verificar el uso de los fondos asignados por el Estado.

Indicó que la Cámara de Cuentas ha recibido este mes unas 25 denuncias relacionadas con gobiernos locales, muchas de ellas presentadas por ciudadanos, líderes comunitarios y veedores sociales.

Explicó que las denuncias son canalizadas a través de plataformas como "Ojo Ciudadano", "La Cámara te escucha" y la Oficina de Acceso a la Información de la entidad.

Aseguró que los casos que evidencian posibles faltas administrativas o penales son remitidos a las instituciones correspondientes.

Debilidades en los Cabildos

Polanco sostuvo que una de las principales debilidades detectadas en los cabildos es la ausencia de mecanismos de control y organización administrativa, por lo que la institución impulsa la implementación del sistema informático SiMe para digitalizar y agilizar la rendición de cuentas.

"Lo que queremos es que los recursos se utilicen con transparencia y que la sociedad pueda beneficiarse de los fondos públicos", manifestó.

La funcionaria adelantó que la meta de la Cámara de Cuentas es auditar los 10 ayuntamientos de Santiago, debido a que existen períodos que pasaron años sin ser fiscalizados.

Participación de Alcaldes

En la actividad, realizada en un restaurante de Santiago, participó el alcalde de Santiago de los Caballeros, Ulises Rodríguez, quien valoró el acercamiento de la Cámara de Cuentas con los gobiernos municipales.

Destacó la importancia de fortalecer la transparencia en la administración pública.