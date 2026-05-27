Más del 20 % de las dominicanas interrumpe sus actividades por la menstruación, alerta Unicef

Unicef busca visibilizar las brechas que todavía afectan a niñas y adolescentes en torno a la salud e higiene menstrual. ( FUENTE EXTERNA )

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) en República Dominicana advirtió que miles de niñas, adolescentes y mujeres continúan enfrentando barreras para gestionar su menstruación de manera digna, una situación que afecta directamente su educación, salud y participación social.

En el marco del Día de la Higiene Menstrual, conmemorado cada 28 de mayo bajo el lema "Mundo Amigable con la Menstruación", el organismo internacional llamó a fortalecer las condiciones en escuelas y espacios comunitarios para garantizar acceso a agua potable, baños adecuados, productos de higiene menstrual y educación libre de estigmas.

Según datos de la encuesta ENHOGAR-MICS 2019, más del 20 % de las mujeres entre 15 y 49 años dejó de participar en actividades escolares, laborales o sociales durante su último período menstrual, reflejando una problemática que aún persiste en el país.

"Garantizar una adecuada gestión menstrual es fundamental para que niñas y adolescentes ejerzan plenamente sus derechos a la educación, la salud y la participación", expresó Carlos Carrera.

El organismo también puso atención en adolescentes que viven condiciones médicas como la endometriosis, enfermedad que afecta aproximadamente al 10 % de las mujeres en edad reproductiva y que puede provocar dolor intenso, fatiga y sangrados abundantes.

Ausentismo laboral

Unicef señaló que la falta de condiciones adecuadas para manejar la menstruación sigue siendo una de las principales causas de ausentismo escolar y una barrera para la equidad de género.

Entre las medidas recomendadas al sistema educativo figuran mejorar el acceso a baños limpios y privados, garantizar productos de higiene menstrual gratuitos o de bajo costo, incluir contenidos de salud menstrual en el currículo escolar y capacitar a docentes para abordar el tema sin prejuicios.

La entidad también insistió en la importancia de involucrar a niños y adolescentes varones en la educación sobre la menstruación, con el objetivo de reducir el estigma y prevenir burlas o acoso escolar.

A través de su campaña "Los Datos Cuentan", Unicef busca visibilizar las brechas que todavía afectan a niñas y adolescentes en torno a la salud e higiene menstrual, promoviendo políticas públicas más efectivas y entornos seguros e inclusivos.