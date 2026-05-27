Más del 20 % de las dominicanas interrumpe sus actividades por la menstruación, alerta Unicef
El organismo señala que la falta de condiciones para manejar la menstruación es una de las principales causas de ausentismo escolar
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) en República Dominicana advirtió que miles de niñas, adolescentes y mujeres continúan enfrentando barreras para gestionar su menstruación de manera digna, una situación que afecta directamente su educación, salud y participación social.
En el marco del Día de la Higiene Menstrual, conmemorado cada 28 de mayo bajo el lema "Mundo Amigable con la Menstruación", el organismo internacional llamó a fortalecer las condiciones en escuelas y espacios comunitarios para garantizar acceso a agua potable, baños adecuados, productos de higiene menstrual y educación libre de estigmas.
Según datos de la encuesta ENHOGAR-MICS 2019, más del 20 % de las mujeres entre 15 y 49 años dejó de participar en actividades escolares, laborales o sociales durante su último período menstrual, reflejando una problemática que aún persiste en el país.
"Garantizar una adecuada gestión menstrual es fundamental para que niñas y adolescentes ejerzan plenamente sus derechos a la educación, la salud y la participación", expresó Carlos Carrera.
El organismo también puso atención en adolescentes que viven condiciones médicas como la endometriosis, enfermedad que afecta aproximadamente al 10 % de las mujeres en edad reproductiva y que puede provocar dolor intenso, fatiga y sangrados abundantes.
Ausentismo laboral
Unicef señaló que la falta de condiciones adecuadas para manejar la menstruación sigue siendo una de las principales causas de ausentismo escolar y una barrera para la equidad de género.
Entre las medidas recomendadas al sistema educativo figuran mejorar el acceso a baños limpios y privados, garantizar productos de higiene menstrual gratuitos o de bajo costo, incluir contenidos de salud menstrual en el currículo escolar y capacitar a docentes para abordar el tema sin prejuicios.
La entidad también insistió en la importancia de involucrar a niños y adolescentes varones en la educación sobre la menstruación, con el objetivo de reducir el estigma y prevenir burlas o acoso escolar.
A través de su campaña "Los Datos Cuentan", Unicef busca visibilizar las brechas que todavía afectan a niñas y adolescentes en torno a la salud e higiene menstrual, promoviendo políticas públicas más efectivas y entornos seguros e inclusivos.