Un grupo de comunitarios se expone al peligro y retira palma caída sobre cables de alta tensión en Bayaguana

Comutarios cortan con un machete la palma que obstruía el paso en la carretera que conecta a Bayaguana con la provincia de Hato Mayor, pese a cables de alta tensión derribados por el árbol. ( DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA )

Eligiendo el peligro antes que la paciencia, varios comunitarios retiraron con sus propias manos una palma que cayó sobre cables de alta tensión y que impedía el paso frente a Arroyo Caminero, en la carretera que conecta a Bayaguana, Monte Plata, con la provincia de Hato Mayor.

Sin ningún tipo de protección y con la ayuda de un conductor que prestó su camioneta, el grupo cortó la palma con machetes y la quitó de la carretera para aliviar el tapón que tenía a decenas de vehículos detenidos durante casi dos horas desde que se reportara el incidente, ocurrido alrededor de las 5:00 de la tarde.

Aunque la palma (que cedió tras las horas de fuertes lluvias y vientos provocados por la vaguada que mantiene a Monte Plata y a varias provincias en alerta amarilla este miércoles) no produjo heridos, derrumbó cables eléctricos entre Bayaguana y El Puerto de hasta 7,200 watts.

Los comunitarios desafiaron las advertencias de personal de la Policía Nacional y del Cuerpo de Bomberos de Bayaguana, quienes pidieron esperar a que una brigada de la Empresa de Electricidad del Este (Edeeste) retirara los cables, aunque esta no llegó a tiempo para impedir que la gente se arriesgara.

"Lo que están haciendo es un total peligro", lamentó con impotencia el subjefe del cuerpo de Bomberos de Bayaguana, Francisco Reyes, quien llegó al lugar tan pronto recibió la noticia e indicó que Edeeste "tumbó" la electricidad de las líneas de tensión al recibir el reporte.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/28/f6d24639-a201-418f-9bd3-b3b769e86b26-36f539a8.jpg Ciudadanos cortan una palma para permitir el paso por la carretera Bayaguana-Hato Mayor. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/28/47ad2f07-3530-476b-bc4e-127ae29611f4-19996d56.jpg Personas observan la situación. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/28/7121bbdc-7601-4e63-b7e5-7fb123bd9775-5e79156b.jpg Personas observan el árbol caído y el tapón que generó. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) ‹ ›

Reyes aseguró que, si bien Edeeste informó que asistiría al lugar "lo antes posible", no podían garantizar un tiempo estimado de llegada, debido a que el equipo de la compañía se encontraba dando asistencia a otras zonas.

El desconocimiento de cuándo se podría restablecer la electricidad agravaba el nivel de riesgo de conductores y transeúntes, que terminaron pasando al abrir el acceso.

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Vehículos paralizados

Decenas de vehículos terminaron amontonados de lado y lado de la carretera, aguardando la llegada de las autoridades.

Yesenia Vidal, una residente de la zona que iba cruzando en un motor, aseguró que fue la primera en avistar la palma caída, sin que hubiera algún herido por el incidente.

Entre los vehículos se encontraba un autobús con alrededor de 20 pasajeros que iban con destino a la comunidades de El Puerto y Copey.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/28/f2926e9d-66ae-46be-8aba-8b35504cd7ec-b7e6fc77.jpg Vehículos atrapados en el tapón que generó la caída de la palma en la carretera Bayaguana-Hato Mayor. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA)

Víctor Concepción, chofer de la ruta que sale desde Bayaguana, aseguró que la caída de árboles de gran tamaño que rodean la carretera "es frecuente", sobre todo en periodos de fuertes lluvias.

Reyes afirmó que la falta de poda de árboles y palmas a ambos lados de la carretera (cuyo tramo entre Bayaguana y El Puerto fue asfaltado hace aproximadamente tres meses) supone una amenaza constante para incidentes de este tipo.

Hasta el momento, no se han reportado heridos por la acción, que quedó como una hazaña entre los pobladores, pero que retó a las autoridades, que instaban a prevenir una fatalidad.