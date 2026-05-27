El Gobierno y el Sistema de las Naciones Unidas analizan impacto de la crisis haitiana

Celebración del IV Diálogo Político entre el Gobierno dominicano y el Sistema de las Naciones Unidas, donde abordaron desafíos derivados de la crisis en Haití. ( FUENTE EXTERNA )

El Gobierno dominicano y el Sistema de las Naciones Unidas (SNU) sostuvieron el IV Diálogo Político para evaluar las implicaciones políticas, económicas, sociales y de seguridad derivadas de la crisis multidimensional que afecta a Haití y su impacto directo en República Dominicana.

El encuentro estuvo encabezado por el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, y la coordinadora residente del Sistema de las Naciones Unidas en el país, Julia del Carmen Sánchez.

Durante la reunión, ambas partes analizaron cómo la situación haitiana influye en la estabilidad, la cohesión social y el desarrollo sostenible de República Dominicana, así como en su posicionamiento regional e internacional.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/27/whatsapp-image-2026-05-27-at-111956-am-1-c2b5920f.jpeg Celebración delIV Diálogo Político este 27 de mayo 2026. (FUENTE EXTERNA)

En el diálogo también fueron abordados los esfuerzos que realiza el Estado dominicano para enfrentar las consecuencias de la crisis haitiana, especialmente en temas relacionados con la gestión fronteriza, la prestación de servicios públicos, la seguridad nacional, la protección de los derechos humanos y la preservación de la cohesión social.

Asimismo, el Gobierno y el SNU identificaron mecanismos para fortalecer el acompañamiento de las Naciones Unidas al país y continuar el análisis conjunto de la evolución de la crisis en Haití, además de identificar oportunidades de cooperación y desafíos comunes.

Participación institucional en el IV Diálogo Político

La reunión contó con la participación de representantes de agencias, fondos y programas del Sistema de las Naciones Unidas acreditados en el país.

Por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex), participaron los viceministros Rubén Silié, de Política Exterior Multilateral; Francisco Caraballo, de Política Exterior Bilateral; y Opinio Díaz, para Asuntos Consulares y Migratorios. También estuvo presente el embajador Wellington Bencosme, representante permanente del país ante la ONU, junto a directores y funcionarios del Viceministerio Multilateral.

Además, asistieron representantes de distintas instituciones gubernamentales, entre ellos Olaya Dotel, viceministra de Cooperación Internacional del Ministerio de la Presidencia; Sandra Lara, directora general de Cooperación Multilateral del Viceministerio de Cooperación Internacional; y Lidia Encarnación, directora de Cooperación Regional del Vimici.

Leer más Haití al borde del colapso: violencia deja millones en crisis alimentaria