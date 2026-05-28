Más de 6,000 privados de libertad han sido capacitados en áreas productivas, informa la Dgspc

En el centro, Roberto Santana Sánchez, director general de la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (Dgspc). ( FUENTE EXTERNA )

La Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (Dgspc) informó este jueves que un total de 6,989 personas privadas de libertad han sido capacitadas en áreas productivas dentro del sistema penitenciario, como parte de la estrategia de rehabilitación y reinserción social basada en la educación y el trabajo.

La información fue ofrecida durante un encuentro nacional de responsables de las áreas de educación y producción del Sistema Penitenciario Dominicano.

De acuerdo a una nota de prensa, el espacio estuvo orientado a la obligatoriedad de la educación, al fortalecimiento de los procesos productivos y al "cero ocio" dentro de los centros de corrección y rehabilitación social.

De su lado, la encargada nacional del Departamento de Educación, María Teresa Nivar, expuso la importancia de la integración de la educación a las actividades ocupacionales, laborales y productivas para la reinserción social.

En ese sentido, Nivar explicó que en los programas educativos que se desarrollan en la actualidad en los centros penitenciarios participan un total de 14,685 internos. Indicó que, de acuerdo con las estadísticas, han sido capacitados en áreas productivas un total de 6,989 privados de libertad.

Programas productivos

Entre las áreas ocupacionales, laborales y productivas se detalló panadería y repostería, acuacultura, horticultura e invernaderos, sastrería y costura, ebanistería, tapicería, elaboración de productos químicos de limpieza, belleza y peluquería, cueros y pieles, bisuterías y manualidades, desabolladora y pintura de autos.

En tanto, la coordinadora de la Unidad de Producción y Comercialización de la Oficina Nacional en Apoyo a la Reforma Penitenciaria (Onaprep), Ramona Isa Medina, presentó el programa de actividades en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Las Parras con un enfoque educativo y laboral.

"En materia de producción el CCR Las Parras podrá convertirse a corto plazo el modelo a replicar", puntualizó Medina, quien destacó la importancia de integración de las comunidades y concluyó con la frase "somos muchos, pero unidos somos más".

En el encuentro nacional participaron el director Roberto Santana y la directora nacional de Políticas Penitenciaria del Ministerio de Justicia, Sandra Fernández y directores, así como encargados de áreas de la Dgspc.

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