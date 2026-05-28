Indagan hogar del Conani donde murió una menor de 14 años

Una comisión del Ministerio Público acudió ayer miércoles al hogar de paso adscrito al Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani) en San Antonio de Guerra, donde una adolescente de 14 años fue hallada muerta en circunstancias aún bajo investigación. Mientras, crecen las interrogantes sobre lo ocurrido dentro del centro de protección estatal.

La tragedia sucedió la madrugada del domingo 24 de mayo. En la investigación están involucradas otras tres menores de edad, según informó la institución en un comunicado emitido el pasado lunes.

De acuerdo con una fuente, la adolescente pudo haber sido atacada por tres internas que presuntamente la ahorcaron dentro del hogar de paso.

Hasta el momento, las autoridades no han informado si existen sometimientos judiciales o medidas cautelares contra las menores investigadas.

La presencia de fiscales en el centro forma parte de las pesquisas abiertas para esclarecer las circunstancias de la muerte y determinar posibles responsabilidades tanto de las adolescentes involucradas como del personal encargado de la supervisión y seguridad del recinto.

Medidas del Conani

Tras el hecho, Conani informó la suspensión preventiva del personal responsable de la vigilancia y acompañamiento de las menores, así como una intervención administrativa del hogar de paso con el objetivo de revisar y fortalecer los protocolos de protección y supervisión.

La entidad indicó además que la víctima recibía atención especializada, sin explicar su condición.

Preocupación por seguridad El caso ha generado preocupación sobre las condiciones de seguridad y el manejo de adolescentes en conflicto o situación de riesgo dentro de los hogares de paso administrados por el sistema de protección estatal. Conani reiteró que actuará con estricto apego al marco legal vigente, incluyendo las disposiciones de la Ley núm. 136-03, y reafirmó continuar fortaleciendo la atención integral y la protección efectiva de los niños, las niñas y adolescentes acogidos en el sistema de protección.