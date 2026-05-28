¿Cuánto costará el nuevo permiso digital de salida de menores?

Luis Abinader encabezó el lanzamiento del nuevo sistema digital para permisos de salida de menores, acompañado de funcionarios y ejecutivos vinculados al proyecto de transformación digital del Estado. ( DIARIO LIBRE/ NEAL CRUZ )

El Gobierno anunció este jueves la digitalización del proceso para gestionar el permiso de salida del país de menores de edad que viajan con uno solo de sus padres.

El sistema está en fase beta y durante los primeros 30 días, el documento se expedirá de forma gratuita como estrategia de introducción.

La iniciativa busca reducir tiempos, costos y trámites presenciales para las familias dominicanas.

El costo de la solicitud será de 6,300 pesos. Anteriormente, se estimaba que el proceso completo podía costar entre 5,000 y 20,000 pesos, correspondientes al pago de impuestos, representación legal y servicios notariales.

Una vez emitido, el permiso quedará registrado automáticamente en los sistemas de control migratorio y vinculado al pasaporte del menor y del padre o madre acompañante, por lo que no será necesario imprimir ni presentar documentos físicos en el aeropuerto.

El acto estuvo encabezado por el presidente Luis Abinader y contó con la participación del ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, y el director general de Migración, Luis Rafael Lee Ballester.

La medida forma parte del programa Burocracia Cero y de la estrategia de transformación digital del Estado. En el proyecto participaron Bloomberg Philanthropies y Public Digital como asesores técnicos.

¿Cómo cambia el proceso?

El documento se utiliza para autorizar la salida del país de un menor que viaja acompañado de uno de sus padres.

Antes de la digitalización, el trámite era presencial y manual. Primero había que redactar el poder notarial y acudir físicamente a la Procuraduría General de la República (PGR) para legalizarlo. Luego, comprar los impuestos en ventanilla en el Banco de Reservas y, finalmente, trasladarse a las oficinas de Migración con todos los documentos requeridos para regresar días después a retirar la certificación sellada a mano.

Para iniciar el trámite, el padre o madre que viajará con el menor deberá ingresar al servicio de certificaciones en el portal web de la Dirección General de Migración (DGM) y seleccionar la opción de permiso de salida de menores.

Después deberá completar sus datos personales, los del progenitor autorizante y la información del menor, incluyendo una fotografía reciente y el país de destino.

Tras revisar y confirmar la solicitud, el sistema realizará una validación biométrica para verificar la identidad del solicitante mediante reconocimiento facial integrado a la cuenta única.

Una vez enviada la solicitud, el padre o madre autorizante recibirá un correo electrónico con un enlace para revisar el trámite y otorgar el consentimiento digital. Esta autorización también será confirmada mediante validación biométrica.

Durante todo el proceso, ambos padres recibirán notificaciones sobre cada etapa de la solicitud y podrán consultar el estado del trámite en tiempo real.

Luego de realizar el pago en línea, la plataforma asignará automáticamente la solicitud a un notario registrado en la Procuraduría General de la República, quien firmará electrónicamente el poder notarial requerido para la autorización.

Posteriormente, la Dirección General de Migración revisará y aprobará el permiso de forma digital. El sistema generará un comprobante electrónico para el solicitante una vez concluido el proceso.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/28/whatsapp-image-2026-05-28-at-123141-pm-c8489c8d.jpeg Luis Abinader afirmó que la digitalización del permiso de salida de menores busca simplificar los servicios públicos y reducir las cargas burocráticas para las familias dominicanas. (DIARIO LIBRE/ NEAL CRUZ)

Una nueva forma de gobernar

Durante la presentación del nuevo sistema, el presidente Luis Abinader afirmó que la digitalización del permiso de salida de menores representa una nueva forma de gobernar, enfocada en simplificar los servicios públicos y mejorar la relación entre el Estado y la ciudadanía.

"Eso es precisamente lo que representa esta modalidad de beta pública del permiso de salida del menor 100 % digital: una nueva forma de gobernar, donde la ciudadanía deja de ser observadora y pasa a ser protagonista en la mejora de los servicios públicos", manifestó.

El mandatario sostuvo que gobernar también implica facilitar la vida cotidiana de las personas y reducir las cargas burocráticas.

"Lo que presentamos hoy es una nueva forma de relacionarnos con la ciudadanía. Una forma más cercana, más humana y más simple", expresó.

Abinader señaló que la eficiencia en los servicios públicos no debe verse como un "lujo administrativo", sino como una forma de respeto hacia los ciudadanos y su tiempo.

Indicó que durante años la interacción con el Estado estuvo marcada por procesos complejos, largas esperas y trámites que afectaban tanto la vida diaria de las familias como la competitividad del país.