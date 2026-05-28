Dueño de la tienda china Mudan es detenido por supuesta agresión a su pareja

Po Xie, empresario chino, preso por presunta violencia de género contra su pareja ( FUENTE EXTERNA )

El empresario de origen chino Po Xie, propietario de la reconocida tienda Mudan, fue apresado este jueves, por presuntamente agredir físicamente a su pareja durante un incidente ocurrido en el interior de su residencia.

La víctima, cuyo nombre se omite para proteger su intimidad, presenta múltiples golpes en diferentes partes del cuerpo, según informaciones preliminares obtenidas por las autoridades.

El arresto se produjo en "flagrante delito" tras la intervención de unidades del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, luego de que vecinos alertaran sobre una situación de violencia en la vivienda.

Los agentes se presentaron en el lugar y lo apresaron. Fue llevado a la Unidad de Atención a Víctimas de Violencia de Género, ubicada en la avenida Rómulo Betancourt, Distrito Nacional.

Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido detalles adicionales sobre el proceso judicial ni si solicitarán medidas de coerción.

Estuvo preso en otra ocasión

No es la primera vez que el empresario chino está preso en el país. En junio de 2025 fue apresado luego de que la Dirección General de Migración lo acusara de "obstruir" un operativo que hacía en su tienda, donde acudieron agentes y apresaron a 35 de sus empleados de nacionalidad haitiana y que estaban indocumentados.

Días después, fue dejado en libertad al ser favorecido con el pago de una garantía económica y presentación periódica, como medidas de coerción.