Solicitar el permiso digital de salida de menores será gratis por tiempo limitado

La DGM reiteró que, con el permiso de salida del menor de manera digital, los padres ya no tendrán que trasladarse físicamente a distintas instituciones, ni escanear o cargar documentos manualmente. ( DIARIO LIBRE / ARCHIVOS )

La Dirección General de Migración (DGM) informó este jueves que solicitar el nuevo Permiso de Salida de Menores a través del sistema digital será gratis durante los primeros 30 días de implementación, con el objetivo de facilitar la adaptación de los ciudadanos a esta nueva modalidad de servicio en línea.

La institución explicó que, desde este jueves, fecha en que entra en vigencia la plataforma, y hasta el próximo 28 de junio de 2026, los solicitantes podrán realizar el proceso sin costo.

La DGM reiteró que, con esta nueva modalidad, los padres ya no tendrán que trasladarse físicamente a distintas instituciones ni escanear o cargar documentos manualmente, debido a que el sistema funcionará mediante interoperabilidad entre entidades estatales, validando la información de forma instantánea y segura.

Pasos para obtener el permiso

El proceso deberá realizarse a través del portal web de Migración, donde el padre o madre que viajará con el menor deberá acceder al servicio de certificaciones y seleccionar la opción de permiso de salida de menores.

Posteriormente, deberá iniciar sesión con su cuenta única, completar los datos requeridos del menor y de ambos padres, subir una fotografía reciente e indicar el país de destino.

La plataforma realizará una validación biométrica para reforzar la seguridad del proceso. Una vez enviada la solicitud, el padre o madre autorizante recibirá un correo electrónico con un enlace para revisar y aprobar digitalmente el permiso, validando también su identidad mediante biometría.

Durante todas las etapas, ambos padres recibirán notificaciones y podrán monitorear el estado de la solicitud en tiempo real.

Luego de completarse el pago en línea, cuando corresponda, el sistema asignará automáticamente un notario registrado en la Procuraduría General de la República, quien firmará electrónicamente el poder notarial.

Tras la aprobación de Migración, el permiso quedará registrado electrónicamente en los sistemas de control migratorio y vinculado al pasaporte del menor y del acompañante autorizado, por lo que no será necesario imprimirlo ni presentarlo físicamente en el aeropuerto.

La institución destacó además la incorporación del permiso en modalidad múltiple, que permitirá salidas ilimitadas del país durante un año, siempre que el menor viaje acompañado por la misma persona autorizada.

Esta modalidad tendrá un costo de RD$10,000 por autorización y estará disponible para menores dominicanos que viajen con uno de sus padres, mientras el otro emite la autorización correspondiente.

Migración recordó que el permiso regular mantiene una vigencia de 90 días y que la autorización de viaje únicamente puede tramitarse dentro del territorio dominicano.

Asimismo, explicó que en los casos donde exista custodia exclusiva por sentencia judicial, los solicitantes deberán presentar la documentación correspondiente, así como el permiso judicial cuando aplique.

Migración aseguró que el nuevo sistema busca agilizar los trámites, reducir tiempos de espera y ofrecer un servicio más moderno, seguro y completamente digital para las familias dominicanas.