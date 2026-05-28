Más de 67 mil docentes ya han sido evaluados en nueva etapa del sistema educativo

Hasta este jueves 28 de mayo se han realizado 67,150 observaciones de un total de 78,462 docentes contemplados en la sexta fase. ( DIARIO LIBRE / ARCHIVOS )

La Comisión Nacional Rectora de la Evaluación de Desempeño Docente (EDD) informó este jueves que la sexta etapa del proceso evaluativo, correspondiente a la observación de clases y revisión de la planificación pedagógica, alcanzó un avance operativo de 85.59 %.

De acuerdo con los datos ofrecidos por el organismo, hasta la fecha se han realizado 67,150 observaciones de un total de 78,462 docentes contemplados en esta fase.

La comisión explicó que 58,456 docentes ya cuentan con calificaciones disponibles, mientras que 8,694 observaciones permanecen pendientes de publicación. Además, indicó que 6,836 evaluaciones están programadas, 1,887 continúan en proceso, 1,269 docentes están pendientes de programación y 41 casos requieren reprogramación.

Avance en el proceso evaluativo

La entidad señaló que esta etapa, que ya transcurre en la cuarta de las cinco semanas establecidas para su ejecución, continúa desarrollándose en los distintos centros educativos del país conforme al cronograma previsto.

Asimismo, aseguró que los resultados continúan publicándose en un plazo máximo de 72 horas luego de completarse las evaluaciones.

La Comisión Nacional Rectora exhortó tanto a los docentes como a la ciudadanía a consultar únicamente las informaciones difundidas a través de los canales oficiales, al advertir que la circulación de datos descontextualizados puede generar confusión sobre el desarrollo del proceso.

Detalles de la evaluación docente

La fase de observación de clases inició el pasado 5 de mayo y consiste en la evaluación directa de la práctica pedagógica en el aula, mediante la recopilación de evidencias relacionadas con la planificación docente, el desarrollo de la enseñanza y la interacción pedagógica en condiciones habituales.

La Evaluación de Desempeño Docente fue declarada de alta prioridad por el ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, mediante la Orden Departamental 50/2025, con el objetivo de fortalecer la calidad de la enseñanza y promover la mejora continua del sistema educativo.