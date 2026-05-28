Federación de Padres respalda normas de celulares en escuelas y pide a familias acatar la medida

Los propios estudiantes han reconocido que el uso de celulares en el aula les perjudica. ( FUENTE EXTERNA )

A propósito de la normativa del Ministerio de Educación, que busca regular el uso de dispositivos electrónicos en centros públicos y privados, el presidente de la Federación de Padres, Madres, Tutores y Amigos de la Escuela (Fapmae), Jaime Tolentino, se pronunció al respecto y respaldó la iniciativa.

Tolentino explicó que la mayor preocupación con la utilización de dispositivos móviles en los planteles educativos, aparte de la distracción, es el ciberacoso, bullying e irrespeto entre los propios estudiantes, lo cual ocurre con mayor frecuencia en el nivel secundario.

"Esos videos que muchas veces circulan en redes sociales, la mayoría son los mismos muchachos que los hacen: se ponen a bailar, a hacer cosas ilícitas, los graban y los suben. Apoyamos la ordenanza porque limita muchas cosas que no deberían suceder con los dispositivos dentro de los centros educativos", dijo.

El representante de la federación sostuvo que, aunque la ordenanza abarca los niveles primario y secundario, son estos últimos quienes presentan mayores incidencias con el uso de teléfonos.

"Los niños casi no lo usan, tienen de 6 a 11 años o 13 como máximo, y no usan tanto el dispositivo; pero en el nivel secundario cada estudiante tiene un teléfono y lo quieren manipular a todas horas, escuchan música durante clases, entre otras cosas", indicó.

De igual manera, abogó porque los estudiantes tengan conocimientos sobre tecnologías, pero afirmó que el uso de la misma debe ser regulado y bajo orientación.

"Hay pantallas que se usan en el horario y momento que el maestro entienda, dependiendo de la clase; la mayoría tienen pantallas, pero es con normas", afirmó.

Comunicación con los centros

El presidente de la federación explicó que algunos padres manifiestan la inquietud sobre qué harían sus hijos en situaciones de emergencia, en el sentido de cómo podrían mantener la comunicación.

En ese tipo de casos, dijo que los centros educativos deben estar comunicados con los parientes de los estudiantes a través de los distintos departamentos que conforman un plantel.

Además, sugirió que si el alumno tiene alguna condición, los padres pueden conversarlo con los directivos, a fines de una "flexibilización".

El representante de Fapmae aseguró que la Orden Departamental 11-2026 del Ministerio de Educación de la República Dominicana (Minerd) representa un avance en el sector educativo, especialmente para la regulación del uso de redes sociales por parte de menores de edad durante el tiempo de docencia.

"Debe haber un control y la disciplina, se trabaja con políticas desde los centros, cuando el papá firma la carta compromiso del menor y del plantel y la misma no viola el Código del Menor. En base a eso se mantiene la disciplina haciendo un trabajo en equipo, familia–centro educativo", argumentó.

Plazo

La ordenanza del Minerd se ejecutará en un plazo de 90 días para que las escuelas y colegios del país puedan revisar y adaptar los reglamentos sobre el uso de dispositivos móviles y pantallas.

Jaime Tolentino refirió que, en cuanto a la adaptación de los maestros y estudiantes en el proceso de transición, el ministerio envió a los directivos distritales y regionales las orientaciones a trabajar.

"Vienen las vacaciones, ahí los centros aprovechan y se orientan directores, maestros y equipos de gestión. Inclusive se les envió a los directores para que trabajen con el cuerpo docente; ahí se orienta la ordenanza con el personal del centro educativo para evitar incumplimientos cuando se aperturen las clases", dijo.

Medidas

Asimismo, señaló que una de las medidas implementadas es que cada padre debe firmar la autorización sobre la regulación del uso de dispositivos electrónicos.

En caso de que el estudiante viole las normas, el teléfono será incautado por las autoridades del plantel y solo será devuelto a un tutor del menor de edad.

Tolentino exhortó a las familias a colaborar con la medida del Minerd y aseguró que la concientización y la educación comienzan en casa.

"Ellos mismos (los estudiantes) lo manifestaron durante las reuniones (que se realizaron con las 18 regionales): sí hay distracción en el uso dentro del aula. Como federación hacemos un llamado a las familias para que orienten a los niños; si no hubieran pasado incidentes, no se habría tomado la medida, y se realizó con congresos y levantamientos, donde ellos mismos (los estudiantes) manifiestan que los celulares en el aula son negativos para el desarrollo y el aprendizaje. Además, hay que resguardar su integridad emocional y física", concluyó.

De acuerdo con sus declaraciones, durante el levantamiento del Ministerio de Educación (Minerd) junto a asociaciones y federaciones de padres participaron alumnos de 18 regionales, quienes manifestaron que los celulares son parte de la problemática escolar.

Sobre la ordenanza

La normativa establece la prohibición total de teléfonos celulares personales en el nivel inicial, restricciones para los estudiantes de primaria y un uso regulado y supervisado en secundaria bajo criterios pedagógicos definidos por cada centro educativo.

Promueve la reducción del tiempo de exposición a pantallas durante la jornada escolar mediante pausas activas y actividades alternativas .

Incorpora medidas relacionadas con la privacidad y la protección de datos, prohibiendo grabar o difundir imágenes, videos o audios de estudiantes , docentes y personal administrativo sin consentimiento previo .

Contempla acciones para prevenir el ciberacoso, la humillación digital y otras formas de violencia en entornos virtuales.