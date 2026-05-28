La UASD tendrá una sala de podcast, estudio de televisión, más aulas de idiomas y de tecnología

Nuevo Centro Multiservicios de la UASD en su inauguración el 28 de mayo de 2026. ( DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ )

Este jueves se inauguró el nuevo Centro Multiservicios de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), que alberga un conjunto de nuevas infraestructuras académicas, tecnológicas y estudiantiles en la Sede Central de la academia estatal.

El nuevo Centro Multiservicios, construido en el espacio donde operaba el antiguo Comedor Universitario, tiene una inversión aproximada de 151 millones de pesos .

La moderna edificación integra en un mismo espacio las áreas de Admisiones, Registro, Reválidas y Convalidaciones, Archivo y Caja General, permitiendo centralizar y optimizar los principales servicios académicos y administrativos de la institución.

El centro dispone de 32 ventanillas para la automatización de 29 servicios universitarios, además de sistemas digitales de orientación, pantallas informativas y sonorización integrada que facilitarán procesos más ágiles, eficientes y accesibles para estudiantes, docentes y usuarios.

Hoy también se entregó el tercer y cuarto nivel de los edificios Máximo Avilés Blonda (AB) y Juan Isidro Jiménez (JJ), así como la ampliación del edificio de Ciencias Modernas (CM), con una inversión del Ministerio Administrativo de la Presidencia en mayo de 2023 de de 148 millones de pesos.

El edificio AB incorpora 15 nuevas aulas destinadas a programas vinculados a tecnología, informática, robótica e inteligencia artificial, desarrollados en coordinación con el Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA), mientras que el edificio JJ suma 18 nuevas aulas orientadas al fortalecimiento de la enseñanza de idiomas.

Actualmente, la Escuela de Idiomas de la UASD desarrolla programas de formación en 14 lenguas, entre ellas inglés, francés, italiano, alemán, portugués, mandarín, japonés, coreano y español para extranjeros, criollo haitiano (creole) impactando a miles de estudiantes en la Sede Central y en los recintos y centros regionales de la universidad en todo el país.

Gracias al proceso de expansión, estos cursos ya se extienden a Santo Domingo Norte, Santo Domingo Oeste, Higüey, Guerra, Monte Plata, Cotuí, Moca, Azua, Baní y Haina, así como en otros recintos, centros y liceos experimentales, para un promedio de 6,000 estudiantes inscritos.

Asimismo, fue inaugurada la Plaza del Estudiante, concebida como un espacio de integración universitaria y representación de las provincias y del Distrito Nacional, con una inversión cercana a 55 millones de pesos.

Avances en salud y tecnología educativa

En el ámbito tecnológico y de innovación académica, la universidad dejó en funcionamiento un moderno sistema audiovisual compuesto por tres estudios de televisión, sala de redacción, cabina de podcast, áreas de edición, camerino y control master, equipados con tecnología de última generación para fortalecer la formación en producción audiovisual, comunicación estratégica, marketing digital y creación de contenidos multiplataforma, con una inversión aproximada de 32 millones de pesos.

En materia de salud universitaria, la gestión académica entregó la remozada Clínica C de la Escuela de Odontología, dotada de 14 nuevas unidades dentales, áreas optimizadas de esterilización y mejores condiciones de atención para estudiantes y pacientes.

El acto estuvo encabezado con el presidente Luis Abinader encabezó, junto al rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), maestro Editrudis Beltrán Crisóstomo.

Inversión estratégica en educación superior

Durante su intervención, el rector de la UASD agradeció el respaldo ofrecido por el presidente Luis Abinader a la universidad estatal y destacó que las obras inauguradas representan una inversión estratégica en favor del fortalecimiento de la educación superior pública dominicana.

"Señor presidente, hoy la Universidad Autónoma de Santo Domingo emerge como una institución que se adapta a los nuevos tiempos. Su apoyo ha sido esencial para que esta gestión, que casi culmina, haya podido hacer esta historia", dijo.

Afirmó que la inauguración de estas infraestructuras representa un paso trascendental en la consolidación de un modelo universitario centrado en la excelencia académica, la transformación digital y la optimización de los servicios estudiantiles.

Beltrán destacó que la UASD continúa avanzando hacia estándares de gestión y calidad acordes con las exigencias contemporáneas de la educación superior y dijo que estas obras reflejan el compromiso de nuestra gestión con una universidad más moderna, eficiente e integrada a los procesos de innovación y desarrollo nacional.

Estuvieron presentes:

El ministro de Vivienda, Hábitat y Edificaciones, Víctor -Ito-Bisonó.

El director general de la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (Ogtic), Edgar García.

El pasado rector de la UASD , Roberto Reyna Tejada .

, . La representante del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt), Carmen Evarista Matías.

(Mescyt), Carmen Evarista Matías. El vicerrector Administrativo, Ramón de los Santos Flores.

El director de Tecnología de la UASD , Manuel Romero. El director de Odontología del Servicio Nacional de Salud (SNS), Mario Bournigal.

de la , Manuel Romero. El director de Odontología del Servicio Nacional de Salud (SNS), Mario Bournigal. El vicerrector de Investigación y Postgrado, doctor Radhamés Silverio González.

La vicerrectora de Extensión, doctora Rosalía Sosa y la directora ejecutiva del Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio (Inafocam), Clara Joa.