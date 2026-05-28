El Gobierno inaugura una torre de control en la Base Aérea de San Isidro

La nueva torre de control de la Báse Aérea de San Isidro, en Santo Domingo Este. ( FUENTE EXTERNA )

El Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC), el Departamento Aeroportuario (DA) y la Fuerza Aérea de la República Dominicana (FARD) inauguraron este jueves la nueva torre de control, el sistema de balizamiento y la señalización horizontal de la pista de la Base Aérea de San Isidro, en Santo Domingo Este.

La inversión del IDAC supera los 600 millones de pesos e incluye cabina moderna, radio de comunicación, sistema DVOR/DME y respaldo energético. Por su parte, el Departamento Aeroportuario invirtió 219 millones en la construcción del sistema de balizamiento (luces que guian a los pilotos) y señalización horizontal del campo aéreo.

"Hoy damos un paso trascendental para el fortalecimiento de la aviación y la seguridad operacional de la República Dominicana. La importante inversión permitirá convertir esta infraestructura aérea en una pista alterna del Aeropuerto Internacional Las Américas José Francisco Peña Gómez", dijo el director general del IDAC, Igor Rodríguez Durán

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/29/vicepresidenta-entrega-torre-de-control-en-san-isidro-fab465d4.jpeg La vicepresidenta Raquel Peña (al centro) corta la cinta inaugural de la nueva torre de control de la Base Aérea de San Isidro. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/28/whatsapp-image-2026-05-28-at-51412-pm-dc2619fc.jpeg Imágenes de la nueva torre de control de la Base Aérea de San Isidro. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/28/whatsapp-image-2026-05-28-at-51412-pm-1-239914cc.jpeg El director del IDAC, Igor Rodríguez, habla durante el acto. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/28/whatsapp-image-2026-05-28-at-51411-pm-e68f409a.jpeg Sistema de balizamiento de la Base Aérea de San Isidro. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/28/whatsapp-image-2026-05-28-at-51411-pm-1-ddc29589.jpeg Imágenes de la nueva torre de control (FUENTE EXTERNA) ‹ >

Es un sistema de última generación

Durante un recorrido por las instalaciones de la nueva torre de control con el ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, se explicó que los sistemas de la nueva torre "son de última generación".

También se informó que con los sistema touch que se han instalado en la nueva torre de control, el operador tendrá el acceso a cada una de las frecuencias y líneas telefónicas para todas las operaciones de la torre de control.

El sistema de comunicación de voz tiene la particularidad de que encripta los mensajes, lo que permitirá implementar esta tecnología para la realización de operaciones militares de carácter estratégico.

Energía 24/7

Para garantizar electricidad, se desarrolló un circuito de uso exclusivo de la torre, que permitierá trabajar las 24 horas. En ese sentido, la capacidad de la línea eléctrica se aumentó de 2,400 voltios a 7,200. Esto le da más estabilidad al sistema, según dijeron las autoridades durante el recorrido.

Participantes de la inauguración

El acto fue encabezado por la vicepresidenta Raquel Peña. Asistieron el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza; el ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre; ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Eduardo Estrella.

También el presidente de la Junta de Aviación Civil, Héctor Porcella; el director general del IDAC, Igor Rodríguez Durán; el director ejecutivo del Departamento Aeroportuario, Víctor Pichardo; y el comandante general de la Fuerza Aérea dominicana, mayor general piloto Floreal T. Suárez Martínez.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/28/41716aa0-01e7-451e-8aea-11da43463b34-75bf6c4c.jpg Parte de los asistentes a la inauguración de la torre de control en la Base Áerea de San Isidro. (FUENTE EXTERNA)