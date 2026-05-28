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Juan Salas libre de cáncer
Juan Salas libre de cáncer

El director de la Defensa Civil anuncia que está libre de cáncer

El apoyo de su familia y del presidente Luis Abinader fue fundamental para la recuperación de Juan Salas, quien agradeció a todos los que lo acompañaron en este proceso

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    El director de la Defensa Civil anuncia que está libre de cáncer
    El director ejecutivo de la Defensa Civil Dominicana, Juan Salas, quien este jueves 28 de mayo 2026 anunció que venció el cáncer. (FUENTE EXTERNA)

    El director ejecutivo de la Defensa Civil Dominicana, Juan Salas, informó a través de sus redes sociales que está "libre de cáncer de colon", tras varios meses sometido a tratamientos para superar la enfermedad.

    • Mediante un mensaje publicado en su cuenta de Instagram, agradeció el apoyo recibido del presidente Luis Abinader, funcionarios del Gobierno, familiares y amigos, a quienes definió como parte esencial de su fortaleza durante el proceso.
    "Estamos libres de cáncer! Esta victoria no la logré solo. Hoy miro hacia atrás y solo siento una profunda gratitud por la red de amor que me sostuvo en los días más difíciles. Gracias infinitas al señor presidente Luis Abinader, por su mano amiga, apoyo y genuina solidaridad, y con él a todos los amigos del tren gubernamental."Juan SalasDirector ejecutivo de la Defensa Civil Dominicana.

    Agradecimientos y apoyo durante el proceso de recuperación

    Asimismo, dijo que su familia fue un apoyo incondicional que lo protegió paso a paso ante su situación de salud.

    "A mi amada familia, mi roca incondicional, mi fortaleza, que me sostuvo segundo a segundo; y a cada iglesia, amigo y alma generosa que puso mi nombre en sus oraciones. Sé que aportaron en mi recuperación", escribió el también presidente de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE).

    Salas agradeció además a su equipo médico, cuya "entrega, ciencia y humanidad" guiaron cada uno de sus pasos hacia la recuperación.

    El director aseguró que la lucha contra el cáncer lo transformó, dejándole lecciones imborrables de fe y un profundo amor por la vida.

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