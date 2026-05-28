El director de la Defensa Civil anuncia que está libre de cáncer
El apoyo de su familia y del presidente Luis Abinader fue fundamental para la recuperación de Juan Salas, quien agradeció a todos los que lo acompañaron en este proceso
El director ejecutivo de la Defensa Civil Dominicana, Juan Salas, informó a través de sus redes sociales que está "libre de cáncer de colon", tras varios meses sometido a tratamientos para superar la enfermedad.
- Mediante un mensaje publicado en su cuenta de Instagram, agradeció el apoyo recibido del presidente Luis Abinader, funcionarios del Gobierno, familiares y amigos, a quienes definió como parte esencial de su fortaleza durante el proceso.
Agradecimientos y apoyo durante el proceso de recuperación
Asimismo, dijo que su familia fue un apoyo incondicional que lo protegió paso a paso ante su situación de salud.
"A mi amada familia, mi roca incondicional, mi fortaleza, que me sostuvo segundo a segundo; y a cada iglesia, amigo y alma generosa que puso mi nombre en sus oraciones. Sé que aportaron en mi recuperación", escribió el también presidente de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE).
Salas agradeció además a su equipo médico, cuya "entrega, ciencia y humanidad" guiaron cada uno de sus pasos hacia la recuperación.
El director aseguró que la lucha contra el cáncer lo transformó, dejándole lecciones imborrables de fe y un profundo amor por la vida.