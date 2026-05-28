La máscara caída de Dominique Dupuy: de la retórica sinuosa al escándalo de la Unesco

La exministra de Relaciones Exteriores de Haití, Dominique Dupuy, se encuentra en el centro de una controversia tras denuncias de corrupción relacionadas con la supuesta contratación de su esposo en la representación diplomática haitiana ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), durante el período en que representó a su país.

De acuerdo con informaciones difundidas por el medio haitiano Zantray News, mientras fungía como jefa de dicha misión, Dupuy recibía un salario de aproximadamente 7,000 dólares mensuales, además de asignaciones para gastos operativos, una residencia de lujo pagada en su totalidad por el erario haitiano y un vehículo oficial con combustible ilimitado.

Sin embargo, en medio de la miseria estructural y la crisis humanitaria sin precedentes que atraviesa Haití, estos privilegios resultaron insuficientes.

"Señor canciller, usted hereda una misión inmensa y una responsabilidad sagrada: defender a Haití, su soberanía. Le deseo sabiduría" Dominique Dupuy Excanciller de Haití “

Nepotismo en dólares

El punto más polémico de las denuncias se centra en el supuesto otorgamiento de un contrato de 5,000 dólares mensuales a su esposo, Jean Cyril Pressoir. Esta práctica de presunto nepotismo se habría extendido durante cerca de 43 meses, generando un desembolso superior a los 215,000 dólares de fondos públicos, conforme a la publicación.

Las acusaciones contrastan con la imagen pública que Dupuy proyectó en escenarios internacionales, donde defendía la transparencia y la modernización del Estado haitiano.

Según las denuncias, habría utilizado espacios diplomáticos para beneficiar económicamente a su círculo cercano.

Dupuy representó a Haití ante la Unesco en Francia entre 2020 y 2024.

En junio de 2024 fue designada ministra de Relaciones Exteriores y Asuntos Religiosos de Haití, en medio de la reorganización gubernamental impulsada por el entonces primer ministro Garry Conille.

5 Los meses que fue canciller de Haití, periodo en el que tuvo una actitud beligerante hacia RD.

Fricciones con RD

La revelación sobre el supuesto caso de nepotismo también revive las tensiones generadas durante el paso de Dupuy por la Cancillería haitiana. Como ministra, mantuvo una postura crítica frente a la República Dominicana en temas vinculados a migración y derechos humanos.

Con un discurso firme en escenarios internacionales, Dupuy acusó al Estado dominicano de racismo, xenofobia y supuestas violaciones de derechos humanos en foros como la Organización de Estados Americanos (OEA), la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y medios internacionales.

Asimismo, cuestionó las repatriaciones de haitianos indocumentados realizadas por las autoridades dominicanas.

El 5 de noviembre de 2024 afirmó que la República Dominicana "redujo las deportaciones" de ciudadanos de su país "fruto de nuestros esfuerzos y de nuestra solidaridad con nuestros aliados" internacionales.

La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, desmintió a la canciller haitiana y enfatizó que "buscan interferir en nuestros asuntos internos".

Como parte de sus gestiones diplomáticas, sostuvo reuniones con la directora de la División de Crisis, Conflictos y Armas de Human Rights Watch, Ida Sawyer; con el entonces secretario general de la OEA, Luis Almagro, y con representantes del Departamento de Estado de Estados Unidos.

Según publicó el Miami Herald en 2024, su postura generó divergencias entre miembros del Consejo Presidencial de Transición (CPT).

Tras cinco meses en el cargo, Dupuy fue sustituida en noviembre de 2024 por Jean Victor Harvel Jean-Baptiste, quien ha mantenido una línea más conservadora sobre el tema.

Hasta el momento, la exfuncionaria haitiana no ha reaccionado públicamente a las acusaciones.