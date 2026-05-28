Cómo solicitar el permiso digital de salida para menores

El Gobierno digitalizó el Permiso de Salida de Menor (PSM), lo que permitirá que padres o madres puedan solicitar el servicio desde un dispositivo con acceso a internet, eliminando filas, documentos físicos y traslados presenciales. Las autoridades informaron que entrega del documento digital está en el rango de 20 minutos

Para adquirir el documento que autoriza la salida del país de un menor de edad que viaja acompañado de uno de sus padres, el solicitante debe, en un primer paso, ingresar a la plataforma virtual de la Dirección General de Migración (DGM) y seleccionar la opción de permiso de salida de menores.

Luego de llenar los datos personales del menor, así como los del padre o madre que realizará el viaje, deberá colocar una foto reciente y el país de destino.

Posteriormente, el sistema realizará una validación biométrica para verificar la identidad del solicitante mediante reconocimiento facial integrado a la cuenta única.

Una vez enviada la solicitud, el padre o madre autorizante recibirá un correo electrónico con un enlace para revisar el trámite y otorgar el consentimiento digital. Esta autorización también será confirmada mediante validación biométrica.

Durante todo el proceso, ambos padres recibirán notificaciones sobre cada etapa de la solicitud y podrán consultar el estado del trámite en tiempo real.

Luego de realizar el pago en línea, la plataforma asignará automáticamente la solicitud a un notario registrado en la Procuraduría General de la República, quien firmará electrónicamente el poder notarial requerido para la autorización.

Posteriormente, la Dirección General de Migración revisará y aprobará el permiso de forma digital. El sistema generará un comprobante electrónico para el solicitante una vez concluido el proceso.

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El documento de permiso estará gratuito hasta el 28 de junio, debido a que se encuentra en fase piloto. Luego de ese tiempo, el costo de la solicitud será de 6,300 pesos.

En esta nueva fase, impulsada a través del Programa Burocracia Cero, ya no será necesario cargar ni escanear actas de nacimiento, debido a la interoperabilidad con la Junta Central Electoral.

Asimismo, la legalización del poder notarial se realizará automáticamente y la validación del consentimiento de los padres se efectuará mediante el poder notarial electrónico.

Para la implementación de este nuevo servicio, el Gobierno alcanzó un acuerdo con el Colegio Dominicano de Notarios, que estableció una tarifa fija de 3,000 pesos para el servicio notarial completamente en línea.

Transformación

Durante la presentación de la iniciativa, el presidente de la República, Luis Abinader, aseguró que el objetivo del servicio totalmente digital es facilitar la vida de la ciudadanía, al destacar que la reducción de la burocracia y la modernización de los servicios públicos representan una forma de respeto hacia las personas, su tiempo y su dignidad.

El jefe de Estado destacó que la nueva modalidad digital representa una transformación en la relación entre el ciudadano y el Estado, basada en la eficiencia, la transparencia y la confianza institucional.

El mandatario recordó que durante años los ciudadanos enfrentaron procesos complejos, largos tiempos de espera y una burocracia que dificultaba la realización de trámites, situación que, aseguró, también afecta la competitividad del país.

En ese sentido, afirmó que desde el inicio de su gestión asumió el compromiso de construir un gobierno moderno, enfocado en simplificar procesos y colocar a las personas en el centro de las decisiones públicas.

El mandatario señaló que el Permiso de Salida del Menor constituye un servicio particularmente sensible, debido a que protege a niños, niñas y adolescentes, por lo que el desafío consistía en mejorar radicalmente la experiencia ciudadana sin comprometer la seguridad ni los controles establecidos.

Las autoridades adelantaron, además, que otros procesos serán transformados bajo esta metodología, incluyendo el registro empresarial en 24 horas, la interoperabilidad bancaria para nuevos negocios y un rediseño integral del sistema de permisos de construcción, que integrará a 18 instituciones públicas y reducirá significativamente tiempos y requisitos.

El Programa Burocracia Cero, creado mediante el Decreto 640-20, constituye una de las principales reformas de modernización del Estado impulsadas por el Gobierno dominicano. A la fecha, el programa ha contribuido a simplificar más de 362 trámites administrativos en 71 instituciones públicas, logrando reducir en un 50 % el tiempo de respuesta de distintos servicios estatales.