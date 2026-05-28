Tasa acumulada de homicidios en el país cae a 7.3 por cada 100 mil habitantes

El informe precisa que 26 territorios del país mantienen tasas de homicidios en un solo dígito, incluyendo una demarcación que no registra homicidios, mientras que solo ocho territorios presentan cifras de dos dígitos. ( FUENTE EXTERNA )

La Fuerza de Tarea Conjunta informó este jueves que el país alcanzó al 22 de mayo de 2026 una tasa acumulada de homicidios de 7.3 por cada 100 mil habitantes. Según afirmó la entidad, es la cifra más baja registrada en los últimos cuatro años.

El dato está contenido en el centésimo cuadragésimo noveno reporte semanal de estadística delictiva, presentado por la Dirección General de la Policía Nacional, donde además se establece que la tasa correspondiente al mes de mayo se sitúa en 6.97, reflejando una disminución progresiva y consistente de los homicidios a nivel nacional, señala una nota de prensa.

El informe precisa que 26 territorios del país mantienen tasas de homicidios en un solo dígito, incluyendo una demarcación que no registra homicidios, mientras que solo ocho territorios presentan cifras de dos dígitos.

Esto representa que el 76.5 % de las provincias y jurisdicciones evaluadas poseen una tasa igual o inferior a 9.99 homicidios por cada 100 mil habitantes.

Labores preventivas

Las autoridades atribuyen estos resultados al fortalecimiento de las labores preventivas, operativas y de inteligencia desarrolladas por la Fuerza de Tarea Conjunta, integrada por la Policía Nacional, los organismos de seguridad y las Fuerzas Armadas, mediante acciones focalizadas en las zonas de mayor incidencia.

El documento indica que el análisis comparativo de las tasas de homicidios correspondiente al mes de mayo evidencia una reducción continua desde 2023. En ese año, la tasa se ubicaba en 12.77; posteriormente descendió a 10.05 en 2024 y a 8.40 en 2025, hasta alcanzar el actual 7.30 en mayo de 2026.