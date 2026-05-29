Más de 600 agentes de la DNCD son ascendidos; es el primer grupo bajo el reglamento de carrera

Los ascensos abarcan distintas categorías de la escala jerárquica civil del organismo, incluyendo agentes primero, segundo y especial, así como oficiales e inspectores en diferentes niveles. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente Luis Abinader dispuso el ascenso de 634 agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), en cumplimiento del decreto 301-23 que crea el reglamento de la "Carrera del Agente", una medida que busca fortalecer la institucionalidad del organismo antinarcóticos.

Según informó este viernes la DNCD, se trata de la primera vez desde la creación de la institución, hace 38 años, que se realizan promociones formales de rango para agentes de carrera.

Los ascensos abarcan distintas categorías de la escala jerárquica civil del organismo, incluyendo agentes primero, segundo y especial, así como oficiales e inspectores en diferentes niveles.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/29/whatsapp-image-2026-05-29-at-122837-pm-1-e604848d.jpeg La DNCD celebró este viernes el 38 aniversario de su fundación con una misa en la Catedral Primada de América y una ofrenda floral. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/29/whatsapp-image-2026-05-29-at-122837-pm-09ee79a7.jpeg La DNCD celebró este viernes el 38 aniversario de su fundación con una misa en la Catedral Primada de América y una ofrenda floral. (FUENTE EXTERNA) ‹ >

La disposición impacta al personal operativo y auxiliar de clase civil que presta servicio en la DNCD y que no pertenece a las Fuerzas Armadas ni a la Policía Nacional.

Te puede interesar Abinader pone en retiro a cinco generales y asciende a seis a ese rango en la Policía

Con esta decisión, el Gobierno busca regularizar la estructura jerárquica interna y reconocer la labor de los hombres y mujeres dedicados al combate del narcotráfico y otros delitos conexos.

"Deseo felicitar, en este nuevo aniversario, a todos los agentes de la DNCD, quienes con arrojo y valentía arriesgan sus vidas a diario para combatir el narcotráfico y sus delitos conexos." Luis Abinader. Presidente de la República. “

La institución señaló que la medida representa un avance en las condiciones laborales de los agentes y fortalece el modelo de carrera dentro del organismo.

El presidente de la DNCD, vicealmirante José Manuel Cabrera Ulloa, agradeció el respaldo del mandatario y destacó el apoyo recibido para fortalecer las operaciones de interdicción y combate a las estructuras criminales.

Celebran 38 aniversario

La DNCD celebró este viernes el 38 aniversario de su fundación con una misa en la Catedral Primada de América, una ofrenda floral y otras actividades conmemorativas.

La ceremonia religiosa fue encabezada por el obispo coadjutor de Santo Domingo, monseñor Carlos Tomás Morel Diplán.

En las actividades participaron funcionarios civiles y militares, entre ellos el ministro de Deportes, Kelvin Cruz; representantes del Ministerio de Defensa; el director de Migración, vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester; y el director del Departamento Nacional de Investigaciones (DNI), Luis Soto.

También asistieron representantes de organismos internacionales, incluyendo delegaciones de la DEA, del Comando Sur de Estados Unidos y de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL).