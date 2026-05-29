Capturan hombre señalado como el responsable de la muerte de su pareja sentimental en La Romana

Se trata de Erbido Zorrilla Rodríguez, de 26 años, quien fue arrestado por miembros de la Subdirección Regional Este de Investigación (Dicrim). ( FUENTE EXTERNA )

La Policía Nacional informó este viernes sobre la captura y puesta a disposición de la justicia de un hombre señalado como el presunto responsable de causarle la muerte a su compañera sentimental mediante múltiples heridas de arma blanca, en un hecho ocurrido en el municipio Villa Hermosa, provincia La Romana.

Se trata de Erbido Zorrilla Rodríguez, de 26 años, quien fue arrestado por miembros de la Subdirección Regional Este de Investigación (Dicrim) en la calle Francisco Richie, de esta ciudad, en cumplimiento de una orden judicial, emitida como parte de las investigaciones por la muerte de la joven Ángela Dieva Michel, de 20 años, señala la institución.

Las investigaciones fueron realizadas de manera conjunta por agentes de la Dicrim, el Departamento Especializado de Atención a la Mujer y Violencia Intrafamiliar (Deamvi) y la Unidad de Violencia de Género del Ministerio Público, bajo la coordinación de un representante de ese órgano persecutor.

Indica que como parte del proceso investigativo, se efectuaron levantamientos de evidencias y análisis de cámaras de videovigilancia.

Pesquisas preliminares

De acuerdo con las pesquisas preliminares, la hoy occisa y el imputado fueron captados ingresando juntos a la vivienda donde ocurrió el hecho. El informe establece que Zorrilla Rodríguez (detenido) fue la última persona observada saliendo del lugar antes de que la joven fuera encontrada sin vida.

El arresto fue materializado la noche de este viernes, tras labores de localización, seguimiento e investigación desarrolladas por los agentes actuantes.

El detenido fue puesto a disposición de la justicia de inmediato a través del Ministerio Público.

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