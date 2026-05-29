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Menores con quemaduras
Menores con quemaduras

Dos menores resultan con quemaduras por descarga eléctrica mientras volaban chichiguas

Los niños se encontraban sobre el techo de una vivienda cuando, presuntamente, la chichigua que manipulaban hizo contacto con un cable

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    Dos menores resultan con quemaduras por descarga eléctrica mientras volaban chichiguas
    Imagen ilustrativa (FUENTE EXTERNA)

    Dos menores de aproximadamente 12 años de edad resultaron con quemaduras de consideración luego de recibir una descarga eléctrica mientras volaban chichiguas en el sector Nazaret del municipio de Higüey, provincia La Altagracia

    De acuerdo con informaciones obtenidas por Diario Libre, los niños se encontraban sobre el techo de una vivienda cuando, presuntamente, la chichigua que manipulaban hizo contacto con un cable del tendido eléctrico, provocando la descarga que les ocasionó lesiones en distintas partes del cuerpo.

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    Estado de salud

    Los menores fueron trasladados alrededor de las 12:20 del mediodía al Hospital Provincial Materno Infantil Nuestra Señora de La Altagracia, donde fueron recibidos por el personal médico de servicio.

    • Ambos pacientes permanecen ingresados recibiendo atenciones médicas especializadas debido a la gravedad de las quemaduras sufridas.

    Las autoridades no han ofrecido mayores detalles sobre la condición de salud de los menores ni sobre la magnitud exacta de las lesiones al momento de emitir el reporte.

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    TEMAS -

      Periodista egresada de la UASD. Docente universitaria, con especialidad en Educación y Nuevas Tecnologías.