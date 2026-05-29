¿Cómo era la adolescente fallecida bajo custodia de Conani?

"Siempre alegre, estudiosa y sonriente. Nunca la vi enojada. Era mi familia; a una sobrina se le quiere como a una hija".

Con esas palabras, Antonio Paul recordó a su pariente de 14 años, hallada muerta mientras permanecía bajo custodia del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani) en el municipio San Antonio de Guerra, provincia Santo Domingo.

En medio del dolor, destacó las virtudes de la adolescente y, desconcertado por lo ocurrido, se pregunta qué pasó y cómo perdió la vida. Mientras intenta asimilar la tragedia, exige que el caso sea esclarecido y que se haga justicia.

Seno familiar

Según relató Paul, el padre de la adolescente falleció y su madre, con quien residía en Pedernales, padece problemas de salud mental.

"Su papá se murió y su mamá no sabe ni siquiera lo que pasó. No se le puede decir porque está mal de la mente", expresó.

Ante ese panorama, varios familiares decidieron trasladar la menor a Santo Domingo. Inicialmente vivió con un primo, pero tiempo después pasó a residir con una prima.

"Ella vivía por los lados del Mercado Nuevo con un primo que la trajo desde Pedernales, pero después se mudó con una prima. Se fue con ella porque la prima se sentía sola y entonces se mudó a su casa para hacerle compañía", explicó.

Aún no ha sido velada

Una lona y varias sillas estaban colocadas la tarde de este viernes en la vivienda de Paul, en Boca Chica. Allí esperaba velar a su sobrina.

Sin embargo, dijo que tuvo que retirar la cubierta porque aún el cuerpo de la joven no ha sido entregado por las autoridades, presuntamente por errores en la documentación.

"Yo acabo de quitar la lona. No sé cuándo me entregarán el cuerpo. Seguiré esperando porque ella es mi familia. En el centro médico parece que hubo un error; le pusieron un nombre que no era y no sé por qué. Desde el principio yo dije el nombre correcto. No sé qué pasó. Voy a ver qué me dicen las autoridades mañana sábado", expresó.

Del hospital a custodia estatal

Paul narró que un día la joven sintió un fuerte dolor de cabeza mientras vivía con su prima, por lo que esta llamó a unidades de emergencia.

"Yo pregunté qué pasó para que ella estuviera en el hospital y me dijeron que se puso mala y se desmayó. Parece que se tomó alguna pastilla; por eso llamaron al Sistema Nacional de Emergencias 911 y la llevaron al médico", dijo.

Manifestó que durante el tiempo que la joven permaneció ingresada en un hospital él realizaba visitas constantes y, de hecho, notó mejoras en su salud física.

Según las declaraciones de Paul, se enteró de que su pariente fue trasladada a un hogar de paso porque, durante una visita, los doctores le informaron sobre la decisión.

"Se la llevaron sin mi consentimiento. Fui a Conani y me dijeron que debía ir a la Fiscalía y conseguir un papel para poder visitarla. Y no pude. Así pasaron dos meses y ya la última noticia que supe fue que ella falleció. Yo quiero justicia y que las autoridades digan que pasó. Familia es familia", aseveró.

Sobre el hecho

De acuerdo con informaciones preliminares, la adolescente ingresó al Sistema Nacional de Protección el 15 de mayo y, nueve días después, fue encontrada sin vida mientras permanecía bajo custodia.

Presuntamente, la adolescente fue atacada por otras tres menores de edad que también se encontraban en el centro.

La solicitud de medidas cautelares contra las menores investigadas en el caso fue aplazada para el lunes 1 de junio, a las 2:00 de la tarde.

Tras el hecho, Conani informó sobre la suspensión preventiva del personal responsable de la vigilancia y acompañamiento de las menores, así como una intervención administrativa del hogar de paso con el objetivo de revisar y fortalecer los protocolos de protección y supervisión.

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