Sesenta y cinco años después de la noche que cambió para siempre el rumbo de la historia dominicana, la República Dominicana volvió a rendir homenaje a los hombres que enfrentaron una de las dictaduras más prolongadas y sangrientas de América Latina.

En ocasión de conmemorarse este 30 de mayo el Día de la Libertad y el 65 aniversario del ajusticiamiento de Rafael Leónidas Trujillo Molina, la presidencia de la República, a través de la Comisión Permanente de Efemérides Patrias (CPEP), junto a la Fundación Héroes del 30 de Mayo y la Fundación Hermanos de la Maza, celebró un acto patriótico en el Monumento a los Héroes del 30 de Mayo, escenario cargado de simbolismo donde se recordó el sacrificio de quienes hicieron posible el fin de 31 años de tiranía.

La ceremonia inició con la interpretación del Himno Nacional a cargo de la Banda de Música del Ministerio de Defensa, seguida de un toque de silencio en honor a los hombres que participaron en la acción histórica del 30 de mayo de 1961 y que, en muchos casos, pagaron con sus vidas el precio de la libertad conquistada.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/30/whatsapp-image-2026-05-30-at-123802-pm-1-57369ebc.jpeg La interpretación del Himno Nacional a cargo de la Banda de Música del Ministerio de Defensa. (DARE COLLADO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/30/whatsapp-image-2026-05-30-at-123802-pm-dc610da1.jpeg La interpretación del Himno Nacional a cargo de la Banda de Música del Ministerio de Defensa. (DARE COLLADO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/30/whatsapp-image-2026-05-30-at-123803-pm-8747f6ce.jpeg La interpretación del Himno Nacional a cargo de la Banda de Música del Ministerio de Defensa. (DARE COLLADO) ‹ >

Durante el acto, el presidente de la Comisión Permanente de Efemérides Patrias, Juan Pablo Uribe, resaltó la trascendencia histórica de la gesta que puso fin al régimen trujillista y recordó que mediante el decreto 335-21 el Estado dominicano declaró oficialmente el 30 de mayo como Día de la Libertad.

Uribe sostuvo que la fecha constituye un homenaje permanente a la resistencia nacional y a las miles de víctimas de asesinatos, desapariciones forzadas, torturas y abusos cometidos durante las más de tres décadas de gobierno dictatorial encabezado por Trujillo.

El funcionario defendió la necesidad de preservar la memoria histórica frente a los intentos de relativizar o romantizar la dictadura.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/30/whatsapp-image-2026-05-30-at-123803-pm-1-ac8a2ea2.jpeg El presidente de la Comisión Permanente de Efemérides Patrias, Juan Pablo Uribe, habla durante el acto. (DARE COLLADO)

"Continuaremos levantando la bandera tricolor de la democracia y de la libertad por la que arriesgaron y ofrendaron sus vidas los héroes del 30 de mayo. Continuaremos honrando su legado imperecedero, levantando la bandera agradecida de la memoria contra el olvido", expresó.

Asimismo, afirmó que el mejor homenaje a quienes enfrentaron el régimen es fortalecer la unidad nacional y la democracia en un contexto internacional marcado por conflictos, tensiones geopolíticas e incertidumbres.

"Hay que enseñar historia. Hay que hablar de lo que fue la era de Trujillo. De cómo se vivía con miedo y terror. La juventud que no vivió esa época no sabe lo que fue aquello si no se le cuenta" Lourdes de la Maza Hija de Antonio de la Maza “

El mayor período democrático de la historia dominicana

Roberto García Díaz, presidente de la Fundación Héroes del 30 de mayo, destacó que la gesta del 30 de mayo abrió el proceso de transición democrática que permitió al país construir el período más largo de libertades públicas de toda su historia republicana.

"Celebramos 65 años en que el pueblo dominicano ha logrado vivir dentro de un régimen democrático", afirmó.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/30/whatsapp-image-2026-05-30-at-123758-pm-2-23302bef.jpeg Roberto García Díaz, presidente de la Fundación Héroes del 30 de mayo, muestra a klos combatientes que lucharon en la gesta contra la dictadura de Trujillo. (DARE COLLADO)

García Díaz recordó que los integrantes de la conspiración comprendieron que ningún pueblo puede vivir indefinidamente sometido al miedo, la persecución y el silencio, por lo que decidieron arriesgar sus vidas para devolverle al país la esperanza de construir un futuro distinto.

"Estos hombres entregaron todo lo que tenían, incluso la seguridad de sus familias, para abrirle al pueblo dominicano la posibilidad de ser dueño de su propio destino", expresó.

Reconocimientos y nuevas iniciativas históricas

Durante la actividad, la Fundación Héroes del 30 de Mayo anunció que, tras un amplio proceso de investigación y consultas históricas, se reconoció oficialmente como integrantes directos de la conjura a 21 patriotas cuyos nombres figuran en una tarja colocada en el monumento conmemorativo.

La organización también informó que, junto a la Fundación Hermanos de la Maza, sometió formalmente una propuesta para que los restos de los héroes del 30 de mayo sean trasladados al Panteón de la Patria, así como la colocación de una tarja especial con los nombres de aquellos cuyos restos nunca pudieron ser recuperados debido a la brutal represión del régimen.

Además, ambas entidades solicitaron al Gobierno la reedición de entre 12 y 15 obras fundamentales sobre el tiranicidio y la resistencia antitrujillista, con el propósito de acercar estos acontecimientos a las nuevas generaciones.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/30/whatsapp-image-2026-05-30-at-123801-pm-61e4057b.jpeg Imagen de la actividad desarrollado en el marco del 65 aniversario del ajusticiamiento de Rafael L. Trujillo. (DARE COLLADO)

La advertencia de los familiares: "La historia puede repetirse"

Uno de los momentos más emotivos de la jornada se produjo cuando Lourdes de la Maza recibió un reconocimiento especial en representación de las madres, esposas e hijas de los héroes del 30 de mayo.

En sus declaraciones, expresó preocupación por el desconocimiento que muestran algunos jóvenes sobre los horrores de la dictadura y advirtió sobre el peligro que representa el olvido histórico.

"¿Cuál es el riesgo? Que se vuelva a repetir la historia, que volvamos a caer en una dictadura. Un pueblo que no conoce su historia tiende a cometer los mismos errores del pasado", manifestó.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/30/whatsapp-image-2026-05-30-at-123758-pm-3-75c20ddf.jpeg Lourdes de la Maza,hija de Antonio de la Maza (DARE COLLADO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/30/whatsapp-image-2026-05-30-at-123759-pm-2-de280ee2.jpeg Luis Salvador Estrella (Luichy), hijo del héroe nacional Salvador Estrella.(DARE COLLADO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/30/whatsapp-image-2026-05-30-at-123800-pm-6b235068.jpeg El historiador Max Puig destacó el legado de los hérores que dieron sus vidas por la libertad del país. (DARE COLLADO) ‹ >

A su juicio, la enseñanza de la historia debe convertirse en una verdadera política de Estado para preservar la conciencia democrática de la nación.

"Hay que enseñar historia. Hay que hablar de lo que fue la era de Trujillo. De cómo se vivía con miedo y terror. La juventud que no vivió esa época no sabe lo que fue aquello si no se le cuenta", señaló.

También intervino Luis Salvador Estrella (Luichy), hijo del héroe nacional Salvador Estrella, familiar de uno de los protagonistas de la gesta, quien expresó satisfacción por la conmemoración, aunque lamentó lo que considera una insuficiente valoración pública del sacrificio realizado por quienes enfrentaron la dictadura.

"Los héroes empiezan a dejar de ser héroes cuando el pueblo los olvida", afirmó.

Estrella cuestionó la escasa atención que, a su juicio, reciben los protagonistas de episodios fundamentales de la historia nacional frente al protagonismo mediático otorgado a figuras vinculadas a hechos de menor trascendencia histórica.

"Muchos de estos hombres perdieron sus vidas para que hoy disfrutemos de libertades que parecen normales. No podemos permitir que su memoria desaparezca", sostuvo.

La libertad como legado permanente

Durante la jornada también fue reconocido de manera póstuma Antonio Sánchez (Toño), homenaje recibido por su hijo, Gilberto Antonio Sánchez Fernández.

La ceremonia concluyó con una presentación artística del cantante Claudio Cohen, cuyas interpretaciones de contenido patriótico y social sirvieron de cierre a una actividad marcada por la reflexión histórica y el reconocimiento a quienes hicieron posible el derrumbe del régimen trujillista.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/30/whatsapp-image-2026-05-30-at-123800-pm-2-22235eca.jpeg Descendientes de los hérores del 30 de mayo, durante el acto. (DARE COLLADO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/30/whatsapp-image-2026-05-30-at-123800-pm-1-e1504e5b.jpeg Amigos y descendientes de los hérores del 30 de mayo, durante el acto. (DARE COLLADO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/30/whatsapp-image-2026-05-30-at-123801-pm-1-1eb13ee9.jpeg La actividad contó con la presencia de descendientes de los hérores del 30 de mayo, durante el acto. (DARE COLLADO) ‹ >

A 65 años de aquella noche del 30 de mayo de 1961, el mensaje central de los participantes fue inequívoco: la democracia dominicana, con todas sus imperfecciones y desafíos pendientes, es el resultado directo del sacrificio de hombres que decidieron enfrentar el miedo cuando parecía imposible hacerlo.

Por ello, insistieron, recordar a los héroes del 30 de mayo no constituye únicamente un ejercicio de memoria histórica, sino también un compromiso permanente con la defensa de las libertades públicas, el respeto a los derechos humanos y la preservación de la democracia para las futuras generaciones.