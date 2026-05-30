Arrestan a dos hombres y ocupan cocaína, marihuana y más de 150 dosis de crack en Boca Chica

Imagen suministrada por la DNCD donde se muestran a los dos apresados por microtráfico en Boca Chica. ( FUENTE EXTERNA )

Agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y miembros del Ministerio Público arrestaron a dos hombres durante un operativo realizado en el municipio de Boca Chica, donde ocuparon cientos de gramos de sustancias narcóticas, dinero en efectivo y otros artículos vinculados al microtráfico.

Los detenidos fueron identificados como Claudio Ignacio González y Juan Ramón Pérez de Oleo, quienes fueron capturados en la calle Juan Pablo Duarte, del sector Los Coquitos, como parte de una labor de inteligencia e interdicción desarrollada por las autoridades.

La información fue suministrada este sábado a través de una nota de prensa.

Durante la operación fueron ocupados 348 gramos de un polvo blanco presumiblemente cocaína, 270 gramos de marihuana y más de 150 dosis de crack. Además, se incautaron una balanza, un chaleco antibalas, una radio de comunicación, un teléfono celular, dinero en efectivo y otras evidencias, según detalló la institución.

Vinculación y seguimiento de la red Los San Juaneros

De acuerdo con la DNCD, los arrestados están vinculados a una estructura dedicada al microtráfico que opera en distintos sectores de Boca Chica y que actualmente es objeto de seguimiento por parte de las autoridades.

El organismo indicó que ambos hombres son señalados como integrantes de la red conocida como "Los San Juaneros", cuyo presunto cabecilla, identificado con el alias de "Antolín", permanece prófugo. La institución lo exhortó a entregarse por las vías correspondientes.

La DNCD y el Ministerio Público afirmaron que continuarán reforzando las operaciones conjuntas para combatir el tráfico y la distribución de drogas en barrios y comunidades de todo el país.