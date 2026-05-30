La falta de un pequeño puente en el sector Villa Los Indios, en Padre Las Casas, se ha convertido en el talón de Aquiles de esta comunidad de Azua. Aunque el tramo apenas comprende unos metros, cuando se inunda amenaza a varias familias y deja incomunicados a los residentes de cuatro distritos municipales, así como al municipio de Guayabal.

Hasta ahora, solo hay promesas de resolver el problema, pero los residentes piden no esperar otra inundación para actuar. "Hay semanas en que los vehículos tienen que detenerse ahí, porque este arroyo usted lo ve seco ahora mismo y, cuando viene a ver, viene arrasando", afirma Julio Enríquez Ramírez. "Han venido demasiadas veces a medirlo, pero nunca más han vuelto".

En junio y noviembre del 2023, la crecida de la cañada arrastró lodo, árboles y escombros desde la parte alta de la montaña, destruyendo viviendas cuyos habitantes "se salvaron de milagro". "Si llueve de noche, no podemos dormir", recuerda Ramírez.

Ramírez tiene un pequeño taller de mecánica en el sector. Cada vez que llueve fuerte debe suspender el trabajo y recoger las herramientas por temor a otra inundación. "Le solicitamos al Gobierno, y creemos que está a su alcance, que nos haga ese puente", expresa.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/30/puente-en-padre-las-casas-2-f7333b81.png Cuando llueve fuerte el tránsito hacia los municipios de Guayabal y Bohechio se paralizan. (LUDUIS TAPIA / DIARIO LIBRE)

Historial de promesas

En el 2017, el entonces presidente Danilo Medina inauguró obras viales en el municipio, destacando la carretera Padre Las Casas-Bohechío y, un año después, entregó la de Padre Las Casas-Guayabal. Ambos proyectos abarcaron la construcción de dos puentes, incluyendo uno de 400 metros sobre el río Las Cuevas por más de 500 millones de pesos.

Sin embargo, ese tramo no se acondicionó. El alcalde de Padre Las Casas dijo que el problema se agudizó en los años siguientes con la erosión y las lluvias.

Tras la inundación de agosto del 2023, el entonces ministro de Obras Públicas, Deligne Ascención, visitó la zona y habló sobre la posibilidad de construir un puente. Sin embargo, los únicos trabajos realizados fueron el movimiento de tierra en la cañada y el levantamiento de datos personales de los afectados.

En julio del 2025, cuando el presidente Luis Abinader fue al río Las Cuevas, ubicado a pocos metros, se detuvo en el lugar y comunicó que iba a instruir los levantamientos para la construcción del puente.

Un mes más tarde, una comisión del Ministerio de Obras Públicas volvió al lugar para evaluar la construcción del puente, pero todo sigue en "promesa", indica el alcalde de Padre Las Casas, Máximo Stawal Romero Aquino.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/30/baden-los-indios-da0b52f9.jpg En 2023, el agua destruyó varias viviendas y detuvo el tránsito hacia unas doce comunidades. (DIARIO LIBRE / ARCHIVO)

¿Por qué la obra es tan importante?

Acondicionar el paso sobrepasa el presupuesto municipal, pero tampoco es una inversión insignificante comparada con la realizada para la construcción del puente sobre el río Las Cuevas, señala el alcalde Romero Aquino.

La construcción también facilita el transporte de productos agrícolas provenientes de la zona alta de Padre Las Casas. Además, la carretera es un atajo para los residentes del municipio de Bohechio, y el distrito municipal de Arroyo Cano, provincia de San Juan.

"Hemos ido a algunas instituciones, hemos canalizado; incluso, le hemos escrito al mismo presidente diciéndole algunas cositas, con altura y con respeto", señala el alcalde de Padre Las Casas.

Romero Aquino también pide la intervención en la cañada del Arroyo Higuero, que se desbordó en el 2023, así como la intervención del vertedero, que es usado por el municipio de Guayabal y cuatro distritos municipales.

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