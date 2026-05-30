Inapa inicia construcción del acueducto de San José de las Matas tras más de 50 años de espera

El director del Inapa, Wellington Arnaud, junto a otras autoridades durante el acto del primer picazo de la obra. ( FUENTE EXTERNA )

El director ejecutivo del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa), Wellington Arnaud, dejó iniciados el viernes los trabajos de construcción del nuevo acueducto del municipio de San José de las Matas (Sajoma), una obra esperada por más de 50 años por los residentes de la zona.

El acto del primer picazo fue realizado en la Alcaldía de San José de las Matas y contó con la presencia de diversas autoridades, entre ellas la gobernadora de Santiago, Rosa Santos, y el alcalde del municipio, Alfredo Reyes.

Durante su intervención, Wellington Arnaud afirmó que con el inicio de la obra se rompe la incredulidad que existía en torno al proyecto, debido a las décadas de promesas incumplidas.

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"Hoy iniciamos aquí con este picazo el nuevo acueducto de San José de las Matas", expresó Arnaud, al tiempo que destacó que ya fue adjudicada la segunda etapa del proyecto, la cual comenzará el próximo mes.

El funcionario explicó que la obra incluirá más de 30 kilómetros de tuberías, tres depósitos reguladores y otras infraestructuras complementarias para garantizar el suministro de agua potable en el municipio.

Arnaud señaló además que el proyecto será ejecutado con una comisión de veeduría para mantener informada a la población sobre las calles que serán intervenidas y el desarrollo de los trabajos.

"Lo que va a traer es bienestar, desarrollo y prosperidad para todo San José de las Matas", manifestó el director de Inapa.

Impacto y expectativas para la comunidad de San José de las Matas

El funcionario también destacó el respaldo del presidente Luis Abinader para el desarrollo de obras en Santiago y aseguró que el proyecto contempla la reposición del asfalto en las vías intervenidas.

De su lado, el alcalde Alfredo Reyes calificó el inicio de la construcción como una bendición para el municipio y aseguró que el acueducto será inaugurado antes de concluir la actual gestión de gobierno.

"Ya por fin tenemos la compañía que ganó la licitación y que va a comenzar la obra. Eso es una bendición para el pueblo", expresó el alcalde.

Reyes sostuvo que la construcción del acueducto representa una de las obras más importantes para San José de las Matas en las últimas décadas y afirmó que contribuirá al desarrollo del municipio.

"Estoy seguro de que muchos dominicanos que viven en el exterior ya están preparando sus maletas para regresar a Sajoma", afirmó el ejecutivo municipal.

Las autoridades indicaron que el nuevo acueducto busca solucionar los problemas históricos de abastecimiento de agua potable en el municipio y mejorar la calidad de vida de miles de familias.