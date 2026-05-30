La Policía desarticula red internacional de tráfico de armas y arresta a 14 personas

El vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, ofreció las declaraciones a la prensa sobre el operativo. ( LUIS SILVA/DIARIO LIBRE )

A través de 14 allanamientos simultáneos realizados el viernes 29 de mayo, la Policía Nacional desarticuló una red criminal dedicada a la comercialización ilegal de armas de fuego de distintos calibres que eran introducidas al país desde Estados Unidos.

Las intervenciones de la denominada operación "Clave" fueron realizadas en el sector Capotillo, del Distrito Nacional, así como en los municipios de Salcedo, provincia Hermanas Mirabal, y San Francisco de Macorís, provincia Duarte, donde fueron arrestadas 14 personas y ocupadas 20 armas de fuego.

De acuerdo con la institución del orden, durante los operativos encabezados por la Dirección de Área de Investigación de Crimen Organizado (Daico), en coordinación con el Ministerio Público (MP), fueron apresados Juan Francisco Morel Díaz, alias "Arismendy" o "Bobi", así como Wilson Manuel Abreu Disla.

Además, resultaron arrestados Yeffry Muñoz, Hery Miguelangel Paulino Marmolejos, José Vidal Pérez Mercado, Carlos José María Henríquez Valdez, Edward Francisco Tejada Hernández, José Luis Vignieri Rodríguez y Brian Vignieri Dilone.

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También fueron detenidos Edwin Fausto Veloz Almánzar, Jonathan Orlando Carela Montilla, Julio César Jiménez Peralta, alias "Kiko"; Pablo Sánchez Arnau, conocido como "Alemán", y Joel Rafael González Martínez.

El vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, informó que las investigaciones comenzaron tras el apresamiento de Brayan Jesús Gil Pérez, a quien se le ocuparon cinco armas de fuego en un bulto mientras circulaba por la vía pública.

El portavoz del cuerpo del orden señaló, además, como presunto cabecilla de la estructura criminal a Nelson Antonio González Brito, quien, según informes preliminares, utilizaba su residencia en Salcedo como centro de acopio una vez las armas llegaban al país.

El individuo es señalado como prófugo internacional, por lo que las autoridades anunciaron que iniciaron las gestiones a través de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) para lograr su repatriación al país y que responda por los delitos que se le imputan.

"Nelson era la persona que desde los Estados Unidos adquiría estas armas de fuego y las enviaba al país para ser comercializadas de manera ilegal", agregó Diego Pesqueira.

No obstante, destacó que continúa el proceso investigativo en torno a otros integrantes vinculados a la estructura criminal.

Ocupaciones

La Policía informó que entre las armas ocupadas se encontraban dos fusiles, 10 pistolas, tres revólveres y dos escopetas, además de un cañón de fusil, un cañón de pistola y una pistola de aire comprimido.

Asimismo, indicó que fueron incautadas cientos de municiones de distintos calibres, cargadores, chalecos antibalas, equipos de comunicación, dispositivos electrónicos, dinero en efectivo, documentos financieros y otras evidencias vinculadas a las actividades ilícitas investigadas.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/30/whatsapp-image-2026-05-30-at-14143-pm-a916b887.jpeg Algunas de las armas y municiones ocupadas durante el operativo. (LUIS SILVA/DIARIO LIBRE)

Además, figura la ocupación de un fusil tipo AR-15 multicalibre, un fusil calibre 9 milímetros con cargador tipo tambor, pistolas de alto poder de fuego, revólveres de distintos calibres y una considerable cantidad de municiones, cargadores y accesorios para armas.

De igual manera, durante varias de las intervenciones fueron encontradas sustancias narcóticas, presumiblemente marihuana, cocaína y crack, así como balanzas digitales, materiales para empaque y otros elementos asociados al microtráfico de drogas.

Las autoridades también ocuparon vehículos, motocicletas, pasolas, celulares, computadoras portátiles, tabletas, documentos bancarios, joyas y 878 mil pesos en efectivo, evidencias que serán sometidas a los análisis correspondientes como parte del proceso investigativo y que están bajo control del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.