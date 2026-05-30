Autoridades entregan a EE. UU. a dominicano acusado de robo y delitos con armas

La DNCD informa sobre la extradición de Luichy Joel Sosa a Estados Unidos por robo y delitos relacionados con armas ( FUENTE EXTERNA )

La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) informó sobre la extradición a Estados Unidos de un ciudadano dominicano requerido por la justicia de ese país por cargos de robo, complicidad y delitos relacionados con armas de fuego.

Según indicó la agencia antidrogas, la entrega de Luichy Joel Sosa, de 36 años, fue realizada este fin de semana en coordinación con la Procuraduría General de la República (PGR) y con el apoyo del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos (U.S. Marshals).

La DNCD explicó que el dominicano fue trasladado al Aeropuerto Internacional de Las Américas José Francisco Peña Gómez (AILA-JFPG), donde, bajo custodia de oficiales estadounidenses, abordó un vuelo con destino a territorio norteamericano.

De acuerdo con las autoridades, Sosa fue extraditado mediante el decreto 312-26 y deberá responder ante un tribunal del Distrito Este de Pensilvania por cargos de robo bajo la Ley Hobbs, complicidad, uso, porte y posesión de armas de fuego, entre otras acusaciones.

Cooperación internacional

El organismo recordó que el imputado fue arrestado en abril de este año durante un operativo de búsqueda y captura desarrollado en la provincia Sánchez Ramírez. Su detención se produjo después de que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia emitiera una resolución ordenando su arresto.

La DNCD sostuvo que esta extradición forma parte del fortalecimiento de la cooperación entre la República Dominicana y países aliados para la localización y entrega de fugitivos internacionales vinculados a distintos delitos, entre ellos narcotráfico, lavado de activos y otras actividades ilícitas.