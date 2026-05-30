Subsecretario de Estado de EE. UU. llega al país para fortalecer cooperación bilateral

El subsecretario de Estado, Christopher Landau, acompañado por la embajadora Leah Francis Campos y el viceministro de Política Exterior, Francisco Caraballo Núñez. ( FUENTE EXTERNA )

El subsecretario de Estado de los Estados Unidos, Christopher Landau, arribó la tarde del viernes a la República Dominicana para una visita oficial.

La información fue ofrecida por la Embajada de los Estados Unidos, que señaló que el alto funcionario fue recibido por la embajadora Leah Francis Campos y el viceministro de Política Exterior de la Cancillería, Francisco Caraballo Núñez.

Según el cuerpo diplomático de la nación norteamericana, la visita de Landau está enfocada en fortalecer la cooperación bilateral y las relaciones estratégicas entre ambos países.

Reunión con el presidente

A inicios de mayo, Christopher Landau sostuvo un encuentro en Costa Rica con el presidente Luis Abinader, en el marco de la toma de posesión de la nueva mandataria de ese país, Laura Fernández Delgado.

Te puede interesar Luis Abinader se reúne con líderes de Israel y Estados Unidos en Costa Rica

Durante la reunión, se abordaron temas de interés común como la relación política y económica existente entre República Dominicana y Estados Unidos, la coalición para la Fuerza de Supresión de Pandillas para Haití (GSF) y la colaboración bilateral en la lucha contra el narcotráfico.

Hasta el momento, no se ha informado si el subsecretario tendrá un nuevo encuentro con el mandatario u otros funcionarios.