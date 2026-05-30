×
Versión Impresa
Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Subsecretario de Estado de EE. UU.
Subsecretario de Estado de EE. UU.

Subsecretario de Estado de EE. UU. llega al país para fortalecer cooperación bilateral

Christopher Landau fue recibido por la embajadora de los Estados Unidos, Leah Francis Campos y el viceministro de Política Exterior de la Cancillería, Francisco Caraballo Núñez

    Expandir imagen
    Subsecretario de Estado de EE. UU. llega al país para fortalecer cooperación bilateral
    El subsecretario de Estado, Christopher Landau, acompañado por la embajadora Leah Francis Campos y el viceministro de Política Exterior, Francisco Caraballo Núñez. (FUENTE EXTERNA)

    El subsecretario de Estado de los Estados Unidos, Christopher Landau, arribó la tarde del viernes a la República Dominicana para una visita oficial.

    La información fue ofrecida por la Embajada de los Estados Unidos, que señaló que el alto funcionario fue recibido por la embajadora Leah Francis Campos y el viceministro de Política Exterior de la Cancillería, Francisco Caraballo Núñez.

    Según el cuerpo diplomático de la nación norteamericana, la visita de Landau está enfocada en fortalecer la cooperación bilateral y las relaciones estratégicas entre ambos países.

    Reunión con el presidente

    A inicios de mayo, Christopher Landau sostuvo un encuentro en Costa Rica con el presidente Luis Abinader, en el marco de la toma de posesión de la nueva mandataria de ese país, Laura Fernández Delgado.

    Durante la reunión, se abordaron temas de interés común como la relación política y económica existente entre República Dominicana y Estados Unidos, la coalición para la Fuerza de Supresión de Pandillas para Haití (GSF) y la colaboración bilateral en la lucha contra el narcotráfico.

    • Hasta el momento, no se ha informado si el subsecretario tendrá un nuevo encuentro con el mandatario u otros funcionarios.
    TEMAS -

      El sitio informativo de la comunidad dominicana global.