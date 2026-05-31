Harán "Semana por la Salud Mental" para fortalecer atención psicológica en centros penitenciarios

La Semana por la Salud Mental Penitenciaria, se realiza luego del Foro Internacional sobre Salud Mental Penitenciaria, convocado por República Dominicana en octubre del 2025. ( FUENTE EXTERNA )

La Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (Dgspc), la Oficina Nacional de Apoyo a la Reforma Penitenciaria (Onaprep) y el Instituto Superior de Estudios Penitenciarios y Correccionales (Iseepenc) iniciarán este martes 2 de junio la Semana por la Salud Mental Penitenciaria, con el objetivo de fortalecer la atención psicológica en las cárceles.

El evento contará con la participación de especialistas de instituciones académicas nacionales e internacionales que realizarán diversas actividades hasta el domingo 7 de junio.

La jornada culminará con la caminata "5k por la Salud Mental Penitenciaria" desde el Parque Independencia hasta el Parque Iberoamérica, en el Distrito Nacional, de siete a diez de la mañana.

Invitados y detalles del evento

De acuerdo con una nota de prensa de la Dgspc, en el evento participarán el subsecretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación de Puerto Rico, Alex Joel Torres Guzmán, y una delegación de especialistas de la Universidad Carlos Albizu (UA) de Puerto Rico y del Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad de Texas en Houston.

La Semana por la Salud Mental Penitenciaria, se realiza luego del Foro Internacional sobre Salud Mental Penitenciaria, convocado por República Dominicana en octubre del 2025, y que contó con la participación de entidades penitenciarias y de salud de diversos países.

En el foro se exhortó a los países a la adecuada jerarquización del tema en las agendas públicas, surgiendo así la iniciativa de la Semana por la Salud Mental Penitenciaria.

Entre las instituciones que participarán en la Semana por la Salud Mental Penitenciaria están la Capellanía General de Prisiones, Casas del Redentor, el Instituto Técnico Superior Comunitario (ITS), la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Academia Regional Penitenciaria (ARP), el Comité Dominicano de Salud Mental Penitenciaria, la Universidad Federico Henríquez y Carvajal (UFHEC), y la Universidad Abierta para Adultos (UAPA).

Asimismo, la Universidad Félix Adam (Unefa), la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), la Universidad de la Tercera Edad (UTE), Universidad Iberoamericana (Unibe), el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec), el Colegio Dominicano de Psicólogos (Codopsi), Casa Abierta, Sociedad Dominicana de Psiquiatría (SDP), la Dirección de Asistencia a la Red de Salud y el Departamento de Salud Mental del Servicio Nacional de Salud.

Programa de la actividad

De acuerdo con el programa oficial, el miércoles 3 de junio a las 8:30 de la mañana se llevará a cabo un encuentro en la sede de la Onaprep con la experta Julimar Martínez, PHD de la Universidad Carlos Albizu con las áreas de salud de la Onaprep, la DGSPC y académicos del Iseepenc y Casas del Redentor.

Ese mismo día, de 9:00 a 10:30 de la mañana tendrá lugar un encuentro con el subsecretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación de Puerto Rico, Alex Joel Torres Guzmán, con autoridades de la DGSPC, Onaprep e Iseepenc. A su vez, de 11:00 de la mañana a 12:00 del mediodía juramentarán el Comité Dominicano de Salud Penitenciaria.

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Encuentro académico

De 2:00 a 6:20 de la tarde se realizará en el auditorio de la UFHEC el Encuentro Académico de Cooperación por la Salud Mental Penitenciaria.

En el marco de este encuentro, desde las 2:15 hasta las 3:35 de la tarde se llevará a cabo el primer panel con el título "Intervenciones de Primeros Auxilios Psicológicos" con la moderación de las especialistas Ramona Peguero, Milka Uribe y Germany Ventura.

De igual modo, de 3:35 a 4:20 tendrá lugar el panel "Intervención de Salud Mental Penitenciaria", que será moderado por los especialistas Sulenny Sierra, Pedro Julio Aquino y Gloria Montero.

También de 4:30 a 5:40 de la tarde se efectuará el panel sobre Buenas Prácticas y Retos de la Salud Mental de la Salud Mental Aplicada con la moderación de los expertos Luis Bergés, Ramona Peguero y Nicol Rojas.

Además, de 5:50 a 6:00 de la tarde se filmará un convenio de cooperación académica interinstitucional entre el Isepeenc y la Universidad Albizu.

El programa continuará el jueves 04 de junio en la sede del Iseepenc en San Cristóbal de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde con diversas actividades y recorrido por el Castillo del Cerro.

Entre tanto, el viernes 5 de junio a partir de las 8:00 de la mañana se llevará a cabo una visita guiada con la Delegación del Departamento de Corrección de Puerto Rico a los Centros de Corrección y Rehabilitación CCR-2 Najayo Hombres y Mujeres y CCR-Las Parras.

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