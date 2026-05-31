El Inacif destruye más de dos toneladas de drogas

En total fueron destruidos 2,301 kilogramos, 212 gramos y 927 miligramos de drogas y sustancias controladas, analizadas previamente en los laboratorios del Inacif. ( FUENTE EXTERNA )

El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) destruyó más de dos toneladas de distintas sustancias narcóticas, de los cuales, más de una tonelada corresponde a casos de cocaína.

En total fueron destruidos 2,301 kilogramos, 212 gramos y 927 miligramos de drogas y sustancias controladas, analizadas previamente en los laboratorios del Inacif.

Según la clasificación, correspondían 1,662 kilogramos, 450 gramos y 796 miligramos a clorhidrato de cocaína, representando la mayor cantidad. También, incluyó 600 kilogramos, 852 gramos y 564 miligramos a marihuana y 27 kilogramos, 486 gramos y 756 miligramos a crack.

Nueve kilogramos, 71 gramos y 891 miligramos formaban parte de casos de éxtasis, y un kilogramo, 304 gramos y 130 miligramos a ecgonina (relacionada con la cocaína). Además, un total de 29 gramos y 420 miligramos a hachís y 17 gramos y 370 miligramos a metanfetamina.

Te puede interesar Inacif incinera más de una tonelada de drogas, con predominio de cocaína incautada

En adición, fueron destruidos 215 kilogramos, 866 gramos y 292 miligramos de sustancias no controladas (es decir, casos negativos).

El peso global (tanto de sustancias positivas como negativas), asciende a 2,517 kilogramos, 79 gramos y 220 miligramos de drogas, correspondientes a 3,352 casos.

Ejecución

La destrucción de los narcóticos se llevó a cabo como cada jueves en las instalaciones del Campamento Militar 16 de Agosto, sede de la Comandancia General del Ejército de República Dominicana, ubicada en el kilómetro 25 de la autopista Duarte, en el municipio Pedro Brand, provincia Santo Domingo.

Los narcóticos fueron incautados por agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), Policía Nacional, el Ejército junto al Ministerio Público y otros organismos del Estado.

La destrucción de las sustancias se desarrolla en cumplimiento a lo establecido en la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas de la República Dominicana y la Ley Orgánica del Ministerio Público, 133-11.