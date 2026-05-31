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Haitianos indocumentados
Haitianos indocumentados

El Ejército intercepta una yipeta con 17 haitianos indocumentados en Santiago Rodríguez

Tanto el vehículo como los extranjeros permanecen bajo custodia militar

El conductor de la yipeta huyó

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    El Ejército intercepta una yipeta con 17 haitianos indocumentados en Santiago Rodríguez
    El grupo de haitianos indocumentados está integrado por 13 hombres, tres mujeres y un menor de edad, informó el Ejército de la República Dominicana.
    (FUENTE EXTERNA)

    El Ejército de la República Dominicana (ERD) informó este domingo que interceptó un vehículo en el que eran transportados 17 haitianos en condición migratoria irregularen las inmediaciones de Los Pinos, antes de la entrada del municipio de Monción, provincia Santiago Rodríguez.

    Durante un operativo, miembros del ERD detuvieron una yipeta marca Kia, modelo Sorento, color rojo, placa G646761, cuyo conductor emprendió la huida al momento de la intervención, dejando abandonado el vehículo con los extranjeros en su interior.

    • La institución explicó, mediante una nota de prensa, que durante la inspección fueron encontrados 17 haitianos con estatus migratorio irregular, integrados por 13 hombres, tres mujeres y un menor de edad.
    RELACIONADAS

    Acciones oficiales 

    Tanto el vehículo como los extranjeros indocumentados permanecen bajo custodia militar en la unidad actuante para los fines legales correspondientes.

    El Ejército reiteró que continuará desarrollando operativos de vigilancia e interdicción en distintos puntos de la región fronteriza, como parte de las acciones orientadas a combatir el tráfico ilegal de personas y fortalecer la seguridad nacional.

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