Cinco meses sin Brianna: madre de la niña desaparecida clama por su regreso en el Día de las Madres

El caso de Brianna Genao, de tres años de edad, ha mantenido en vilo a familiares, amigos y residentes de la comunidad desde finales del año pasado. ( FUENTE EXTERNA )

La desaparición de la niña Brianna Genao continúa generando consternación en la sociedad dominicana. Este domingo, al cumplirse cinco meses desde que se desconoce el paradero de la menor, su madre, Yessica González, compartió un emotivo mensaje en redes sociales, coincidiendo con la celebración del Día de las Madres.

A través de una publicación en su cuenta de Instagram, acompañada de una fotografía de la pequeña, González expresó el profundo dolor que enfrenta desde la desaparición de su hija, ocurrida el 31 de diciembre de 2025 en la comunidad de Barreto, municipio de Imbert, provincia Puerto Plata.

La madre manifestó que estos cinco meses han transcurrido como una eternidad y aseguró que mantiene la fe en Dios de que Brianna regresará sana y salva a su lado.

En su mensaje, también agradeció a la menor por haberle permitido experimentar la maternidad y dirigió unas palabras a la persona que pudiera tener a su hija, pidiéndole que comprenda el sufrimiento y la desesperación que representa para una madre estar separada de su hijo.

"5 meses, mi pequeña sin ti y ha sido una eternidad. Hoy, Día de las Madres, no sé si celebrar o llorar, pero confío y sigo creyendo en Dios de que te regresarán a mi lado. Gracias, mi amor, por hacerme madre. Espero que la persona que tenga mi hija lea esto y entienda el dolor y la desesperación que es alejar a un hijo de su madre", escribió González.

Cronología del caso Brianna Genao

El caso de Brianna Genao, de tres años de edad, ha mantenido en vilo a familiares, amigos y residentes de la comunidad desde finales del año pasado.

La menor fue vista por última vez la tarde del 31 de diciembre de 2025 mientras se encontraba en la comunidad de Barreto.

Desde entonces, organismos de búsqueda y autoridades han desarrollado múltiples operativos e investigaciones para dar con su paradero. Sin embargo, hasta la fecha no se han reportado resultados concluyentes sobre el caso.

Reacciones y mensajes de apoyo en redes sociales

La publicación de la madre ha generado numerosas reacciones de solidaridad y mensajes de apoyo en redes sociales, donde continúa utilizándose la consigna #TodosSomosBrianna para mantener vigente el llamado a encontrar a la niña.

Leer más Madre de Brianna Genao convoca cadena de oración por su hija desaparecida