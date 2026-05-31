Desde tempranas horas de este domingo, decenas de personas acudieron a distintos cementerios del Gran Santo Domingo para orar, depositar flores y encender velones en memoria de las madres fallecidas. Sin embargo, no escaparon a los efectos inflacionarios pues para muchos la tradición resultó más costosa este año.

En el cementerio Cristo Redentor, los comerciantes indicaron que los precios han tenido que ajustarse por el incremento en los costos de adquisición de los productos. El vendedor Janeiro Salcedo afirmó que en su negocio hubo aumentos de entre 30 y 40 % en los arreglos florales, mientras que determinadas flores, como las rosas y los girasoles, prácticamente duplicaron su valor en comparación con años anteriores.

"Hay movimiento, la gente está viniendo; no es el mismo volumen que el año pasado, pero han estado viniendo", explicó el comerciante.

Precisó que un arreglo floral que anteriormente costaba 1,500 ahora se vende a 2,500 pesos, mientras que las rosas rojas duplicaron su valor, pasando de 50 a 100 pesos por unidad. Los girasoles, que antes costaban 100 pesos, ahora se comercializan a 150 pesos.

"Aquí uno tiene automáticamente que subir porque si no, no se gana", sostuvo.

Además de flores, el comerciante vende bandejas con chocolates, bebidas y otros obsequios cuyos precios oscilan entre 2,500 y 4,000 pesos, productos que también tuvieron que ser reajustados.

A pocos metros, la vendedora Yudelka coincidió en que el incremento de costos ha impactado las ventas.

"Tuve que aumentar casi un 60 por ciento. Antes se vendía a 1,200 pesos y ahora hasta 1,700 pesos", explicó.

Aunque destacó que la fecha sigue generando movimiento económico, afirmó que la actividad comercial ha sido menor que en años anteriores.

"Las ventas han estado bien flojas. Otro año hubiese hasta un tapón grandísimo", comentó.

La inflación interanual de la economía dominicana se disparó el pasado mes de abril a un 5.11 %, superando la meta de 5 % establecida por las autoridades monetarias y rompiendo así 35 meses consecutivos por debajo de ese rango.

El Banco Central de la República Dominicana informó que el índice de precios al consumidor (IPC) registró una variación de un 0.49 % el mes pasado.

Recuerdos que permanecen

Mientras el comercio de los arreglos florales y velones aumentaba, las historias de amor, dolor y ausencia predominaban entre las tumbas. Entre quienes acudieron al cementerio Cristo Redentor se encontraba Julia Encarnación, quien este año decidió rendir un homenaje diferente a su madre, Domitilia Mora, fallecida en 1993.

Además de colocar flores sobre la tumba, llevó un vaso de café y otro de agua como una forma de recordar algunas de las costumbres que más identificaban a su progenitora. Mientras acomodaba los objetos junto a la lápida, recordó que su madre era amante del café y que desde muy temprano iniciaba su rutina diaria preparándolo para la familia y los vecinos.

Según contó, Domitilia se levantaba alrededor de las 6:00 de la mañana a colar café, y media hora después ya tenía compañía de vecinos que se acercaban a conversar mientras compartían una taza.

Julia describió a su madre como una mujer cariñosa, excelente y trabajadora, que dedicó gran parte de su vida a sacar adelante a su familia como ama de casa.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/31/whatsapp-image-2026-05-31-at-14122-pm-1-05c8a160.jpeg Julia Encarnación recuerda con cariño a su madre, fallecida en 1993, durante una visita al cementerio. (DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO)

Aunque han pasado más de tres décadas desde su fallecimiento, asegura que la recuerda con el mismo amor de siempre, y que cada visita al cementerio se convierte en una oportunidad para mantener vivos los recuerdos de quien considera una de las personas más importantes de su vida.

"La recuerdo como el primer día, con el mismo amor. Cuando me da para llorar, lloro, y cuando me da para venir para acá, no me para nadie, ni el sol ni el agua", expresó.

El aumento de los precios también fue percibido por quienes visitan regularmente a sus seres queridos, como es el caso de Cruz Gómez. Acostumbrado a llevar flores cada mes que visita la tumba de su esposa fallecida en 2022, afirmó que este mes recibió menos flores por la misma cantidad de dinero que acostumbraba pagar.

Aun así, explicó que continúa realizando el esfuerzo económico porque el cariño hacia quien compartió gran parte de su vida permanece intacto. También señaló que muchas familias optan por limpiar y pintar las tumbas por cuenta propia debido a los altos costos que implica contratar esos servicios.

"Si lo pintan ellos, cobran muchísimo", aseguró.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/31/whatsapp-image-2026-05-31-at-14121-pm-416c98fa.jpeg Cruz Gómez visita regularmente la tumba de su esposa y asegura que el cariño permanece intacto pese al paso del tiempo. (DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO)

Adaptarse al bolsillo

Fausto, otro comerciante de flores del Cristo Redentor, aseguró que ha tenido que adaptarse al bolsillo de los clientes.

"Estamos maquinando a lo que el cliente quiera, porque la verdad es que la situación está fuerte. No podemos ponerle un precio tan elevado al cliente porque entonces no tienen para pagar, por eso hay que hacer rejuegos", expresó.

En el cementerio de Cristo Rey, el aumento también se siente. Carmen Luisa, sentada frente a la tumba de su madre, Emilia Matos, fallecida en 2024, recordaba entre lágrimas los sacrificios que realizó para sacarla adelante.

"Yo tengo dos días que no duermo porque el 20 de mayo cumplió dos años que murió", expresó.

Mientras observaba las flores y velones colocados sobre la lápida, expresó su inconformidad con los aumentos registrados durante la fecha, asegurando que muchas personas terminan asumiendo personalmente la limpieza y pintura de las tumbas para reducir gastos.

"Un chin de flores me costó 300 pesos y los velones 200 pesos. Como es Día de las Madres se aprovechan y eso no debe ser así", sostuvo.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/31/whatsapp-image-2026-05-31-at-14132-pm-e11d70ef.jpeg Carmen Luisa recordó entre lágrimas a su madre, Emilia Matos, fallecida en 2024. (DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO)

Un dolor que no desaparece

En el cementerio Máximo Gómez, Altagracia Castaño, frente a la lápida de su madre, Victoria Castaño, fallecida a causa de un edema pulmonar, explicó que acostumbra combinar flores naturales y artificiales para mantener siempre adornado el lugar donde descansan sus restos.

Entre lágrimas, confesó que, aunque han pasado casi dos décadas desde su partida, el dolor sigue siendo el mismo.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/31/whatsapp-image-2026-05-31-at-14137-pm-60a887f8.jpeg Entre flores y lágrimas, Altagracia recordó a su madre durante la celebración del Día de las Madres. (DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO)

A pocos metros, otro visitante barría cuidadosamente la tumba de su madre mientras intentaba describir una ausencia que, según dijo, nunca termina de superarse.

Una de las vendedoras de flores de este camposanto afirmó que los incrementos no dependen únicamente de ellos, sino del aumento generalizado de los productos que adquieren para sus negocios. Algunos optaron por comprar menos mercancía este año para evitar pérdidas, mientras otros realizaron ajustes en los precios tratando de mantener las ventas.

"La gente debe entender que no es uno, es que suben las cosas. Ellos quieren que uno se lo venda igual y si se aumenta se ponen guapos", explicó la comerciante.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/31/whatsapp-image-2026-05-31-at-14134-pm-5d99d56b.jpeg Vendedora de flores. (DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/31/whatsapp-image-2026-05-31-at-14124-pm-af14795b.jpeg Vendedor de velones en el cementerio Cristo Redentor. (DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO) ‹ >