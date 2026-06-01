Una "sorpresa" en el baño: testigo narra cómo ocurrió muerte de adolescente en custodia de Conani

Fachada de la sede del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani), institución que tenía bajo custodia a las menores involucradas en el hecho. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

Lo que comenzó como "una invitación al baño para darle una sorpresa" a una adolescente de 14 años terminó en una tragedia dentro de un hogar de paso administrado por el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani), en el municipio San Antonio de Guerra.

Según el relato ofrecido por una adolescente que presenció los hechos y que compartía habitación con la víctima y las presuntas responsables, todo ocurrió durante la madrugada del 24 de mayo pasado mientras dormían en el centro de acogida. En la habitación había por lo menos 30 menores.

La testigo explicó a las autoridades que observó cuando tres adolescentes invitaron a la hoy occisa al baño "para darle una sorpresa". Dijo que como no la invitaron, se quedó en su cama.

Minutos después, según su declaración, las jóvenes vendaron los ojos de la víctima. Acto seguido, una la sujetó por los brazos y otra por las piernas, la llevaron al piso y le colocaron una sábana alrededor del cuello.

La adolescente relató que la víctima intentó resistirse y comenzó a gritar, pero le cubrieron la boca para impedir que pidiera ayuda. Mientras esto ocurría, la testigo aseguró que fingió estar dormida por temor a que también le hicieran daño.

De acuerdo con su versión, recogida en la solicitud de medida cautelar, las agresoras continuaron presionando la sábana alrededor del cuello de la víctima hasta dejarla inmóvil. Posteriormente, utilizaron el cordón de un pantalón para seguir ejerciendo presión y, una vez consumado el hecho, trasladaron el cuerpo hasta el área cercana a una de las camas.

La declaración indica que las adolescentes habrían intentado hacer creer que la menor había sufrido una caída accidental. Para ello, la colocaron junto a la cama y organizaron la escena para aparentar que el deceso se produjo tras caer mientras dormía.

La testigo afirmó que permaneció en silencio durante varios minutos, escondida y aterrorizada por lo que acababa de presenciar. Más tarde observó cómo las propias involucradas informaban a las encargadas del centro que la adolescente se encontraba tirada en el suelo.

El personal del hogar de paso alertó a los servicios de emergencia y solicitó asistencia médica. Sin embargo, cuando los paramédicos llegaron al lugar, la menor ya no presentaba signos vitales.

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La adolescente que ofreció el testimonio aseguró que la víctima era alegre que solía bailar y compartir con las demás residentes del centro. También manifestó sentirse afectada emocionalmente por lo ocurrido y confesó que tuvo miedo de intervenir porque pensó que podría convertirse en otra víctima.

Las circunstancias de la muerte son investigadas por las autoridades, mientras tres adolescentes enfrentan acusaciones por su presunta participación en el hecho ocurrido dentro del hogar de paso.

Medida cautelar

La tarde de este lunes, la jueza Nicol Mejía, de la Segunda Sala Penal de Niños, Niñas y Adolescentes de Santo Domingo, dictó 30 días de medida cautelar de internamiento provisional a las tres adolescentes de 14, 16 y 17 años, acusadas de la muerte de la menor de 14 años.

La medida deberá ser cumplida en el Instituto Preparatorio de Señoritas de Villa Consuelo mientras el Ministerio Público continúa las investigaciones del caso.

El Ministerio Público acusa a las tres adolescentes de homicidio.

Tenía nueva días en el hogar de Conani en Guerra

La víctima, de nacionalidad haitiana, ingresó al Sistema Nacional de Protección el 15 de mayo. Al momento en que ocurrieron los hechos tenía nueve días en el hogar de paso de Conani en Guerra.

Sus familiares han cuestionado el por qué las autoridades la enviaron al centro, luego de haber sido dada de alta de un hospital, donde permaneció un mes y medio tras ingerir una pastilla, supuestamente para el "dolor de cabeza".