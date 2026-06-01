Cruz Roja Dominicana activa plan de contingencia ante la temporada ciclónica 2026

A la izquierda, Blaurio Alcántara y Miguel Sanz Flores, director y presidente de la Cruz Roja, exponen los planes de la entidad ante la temporada ciclónica 2026. ( FUENTE EXTERNA )

La Cruz Roja Dominicana anunció este lunes la disponibilidad con que cuenta para asumir las emergencias que puedan resultar de la concurrencia de posibles fenómenos meteorológicos durante la temporada ciclónica que se inicia este primero de junio y se prolonga hasta el 30 de noviembre, ante la cual ya prepara acciones de prevención.

En un programa especial del programa radial El Sol de la Tarde, de la cadena RCC Media, representantes de la Cruz Roja, de la Defensa Civil( DC), del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) y del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi), dieron a conocer los planes y proyectos a desarrollar durante el período.

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Blaurio Alcántara, director general de la Cruz Roja, explicó que el plan a ejecutar hace énfasis en la prevención con el propósito de que las personas y comunidades estén informadas ante cualquier eventualidad", y recomendó seguir las orientaciones que emitan los organismos oficiales responsables.

Dijo que con sus más de diez mil voluntarios en las 156 filiales que tiene a nivel nacional, La Cruz Roja seguirá acompañando a las comunidades ante las emergencias que se presenten, para lo cual dispone de recursos técnicos y facilidades que ayuden a aliviar el dolor humano.

Aunque los principales centros meteorológicos internacionales perfilan esta temporada como "ligeramente por debajo de lo normal en términos de cantidad de sistemas tropicales", Saddam Fonfrias, del Indomet, advirtió que una temporada "menos activa", necesariamente no significa que pueda ser de bajo impacto para la República Dominicana.

Durante el programa, Miguel Sanz Flores, presidente de la Cruz Roja Dominicana, valoró la firma del acuerdo, que desde hace más de dos años ha permitido que personal de la empresa radial, reciba adiestramiento en Primeros Auxilios y otras capacitaciones que los habilita para responder antes emergencias que puedan presentarse.

Fenómenos atmosféricos

La presencia de El Niño podría limitar la formación de ciclones en el Atlántico, pero el calentamiento persistente del mar Caribe y las anomalías térmicas en la región son factores preocupantes durante el pico más alto de la temporada, que ocurre entre los meses de agosto y octubre, advierten los expertos.

En tanto que Juan Salas, director de la Defensa Civil destacó que en los últimos años se han adoptado regulaciones y otras medidas que responden al fortalecimiento institucional y la capacidad de los organismos de socorro y prevención para mitigar los posibles efectos de la presencia de fenómenos naturales que puedan impactar en el país.

Entre esas medidas, el representante del Indrhi, ingeniero Fulvio Ureña, puso de ejemplo el manejo de las presas, mientras que Altagracia Capellán, de la dirección de Gestión de Riesgos de la Cruz Roja, abundó que el análisis de riesgo no se fundamenta, únicamente, en la cantidad de tormentas pronosticadas, sino en la capacidad de impacto que pueda generar cualquier sistema sobre comunidades vulnerables.

Para esta temporada ciclónica, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) pronostica entre ocho y 14 tormentas para la cuenca atlántica, de ellas entre tres y seis podrían alcanzar categoría de huracán, y entre uno y tres podrían llegar a huracanes mayores, alcanzando categorías 3, 4 y hasta 5.