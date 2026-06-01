Cruz Roja Dominicana activa plan de contingencia ante la temporada ciclónica 2026

Cruz Roja Dominicana, Defensa Civil, Indomet e INDRHI presentaron sus planes de preparación en un programa especial sobre la temporada ciclónica. ( FUENTE EXTERNA )

La Cruz Roja Dominicana anunció este lunes la disponibilidad con que cuenta para asumir las emergencias que puedan resultar de la concurrencia de posibles fenómenos meteorológicos durante la temporada ciclónica que se inicia este primero de junio y se prolonga hasta el 30 de noviembre, ante la cual ya prepara acciones de prevención.

En un programa especial del programa radial El Sol de la Tarde, de la cadena RCC Media, representantes de la Cruz Roja, de Defensa Civil( DC), del Instituto Dominicano de Meteorología ( Indomet) y del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos ( INDHRI), dieron a conocer los planes y proyectos a desarrollar durante el período.

El doctor Miguel Sanz Flores, presidente de la entidad anfitriona valoró la firma del acuerdo, que desde hace más de dos años ha permitido que personal de la empresa radial, reciban adiestramiento en Primeros Auxilios y otras capacitaciones que los habilita para responder antes emergencias que puedan presentarse.

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Blaurio Alcántara, director general de la CRD explicó que el plan a ejecutar hace énfasis en la prevención con el propósito de que las personas y comunidades estén informadas ante cualquier eventualidad", y recomendó seguir las orientaciones que emitan los organismos oficiales responsables.

Dijo que con sus más de diez mil voluntarios en las 156 filiales que tiene a nivel nacional, La Cruz Roja seguirá acompañando a las comunidades ante las emergencias que se presenten, para lo cual dispone de recursos técnicos y facilidades que ayuden a aliviar el dolor humano.

Aunque los principales centros meteorológicos internacionales perfilan como "ligeramente por debajo de lo normal en términos de cantidad de sistemas tropicales", Saddam Fonfrias, del Indomet advirtió que una temporada " menos activa", necesariamente no significa que pueda ser de bajo impacto para la República Dominicana.

"La experiencia nos muestra que un sólo fenómeno hidrometeorológico puede generar consecuencias significativas sobre la población, especialmente en territorios y comunidades con alta exposición a inundaciones urbanas,crecidas repentinas de ríos y cañadas, deslizamientos de tierras y vulnerabilidad sociales acumuladas".

llamó la atención.

La presencia de El Niño podría limitar la formación de ciclones en el Atlántico, pero el calentamiento persistente del mar Caribe y las anomalías térmicas en la región son factores preocupantes durante el pico más alto de la temporada, que ocurre entre los meses de agosto y octubre, advierten los expertos.

En tanto que Juan Salas, director de la Defensa Civil destacó que en los últimos años se han adoptado regulaciones y otras medidas que responden al fortalecimiento institucional y la capacidad de los organismos de socorro y prevención para mitigar los posibles efectos de la presencia de fenómenos naturales que puedan impactar en el país.

Entre esas medidas, el representante del INDHRI, ingeniero Fulvio Ureña puso de ejemplo el manejo de la presas, una práctica cotidiana que ha reportado cuantiosos beneficios al país, garantizando la seguridad de esos reservorios de agua , en beneficio de las mismas obras, de las comunidades cercanas a estás y para la población en general.

En tanto que Altagracia Capellan, de la dirección de Gestión de Riesgos de la Cruz Roja Dominicana" dijo , el análisis de riesgo no se fundamenta, únicamente, en la cantidad de tormentas pronosticada, sino en la capacidad de impacto que pueda generar cualquier sistema sobre comunidades vulnerables, infraestructura crítica, servicios esenciales y en la vida mismas de la población" , por lo ha diseñado un plan que le permita responder con coherencia, prontitud y propiedad ante una contingencia.

El acuerdo entre la entidad auxiliar de los poderes del Estado en materia humanitaria y RCC- Media contempla una alianza para la promoción de mensajes alusivos a la prevención durante toda la temporada ciclónica a través de las diferentes emisoras que a nivel nacional tiene el grupo, incluído sus canales de televisión y las redes sociales que administra, explicó Eduardo Rosario, jefe de prensa y Relaciones Públicas de ese conglomerado.

La Cruz Roja Dominicana considera que la preparación temprana, la coordinación interinstitucional y permanente con el Centro de Operaciones de Emergencias (COE), el Instituto Dominicano de Meteorología y las capacidades de respuestas de sus filiales y equipos especializados son las principales herramientas para reducir riesgos y proteger vidas durante la temporada ciclónica.

Para esta temporada ciclónica, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) pronostica entre 8 y 14 tormentas para la cuenca atlántica, de ellas entre 3 y 6 podrían alcanzar categoría de huracán, y entre uno y tres podrían llegar a huracanes mayores, alcanzando categorías 3, 4 y hasta 5.