Cierran panadería en Dajabón tras denuncias de insalubridad

Personal del Ministerio de Salud Pública mientras interviene la panadería San Luis en Dajabón. ( FUENTE EXTERNA )

Las autoridades de Salud Pública cerraron este lunes una panadería en Dajabón, luego de denuncias relacionadas con presuntas condiciones de insalubridad.

Inspectores de la Dirección Provincial de Salud procedieron a clausurar la panificadora San Luis, tras verificar alegadas violaciones a la Ley General de Salud, 42-01.

El operativo fue encabezado por el doctor Junior Peña, encargado del Departamento de Salud Ambiental, acompañado de inspectores del Ministerio de Salud Pública y miembros de la Policía Nacional.

"El negocio queda clausurado hasta que se pueda remediar todos los imprevistos que haya", dijo Peña.

De acuerdo con las informaciones ofrecidas, el cierre del establecimiento se produjo luego de varias denuncias ciudadanas sobre las condiciones en que supuestamente eran elaborados algunos productos. Entre los señalamientos que más inquietud han generado figura el caso de personas que afirmaron haber encontrado gusanos en panes comprados en el referido negocio.

La denuncia fue grabada en video y rápidamente comenzó a circular, provocando indignación, sorpresa y preocupación entre residentes de Dajabón, quienes reclamaron una investigación profunda para garantizar la seguridad alimentaria de la población.

El doctor Peña explicó que la medida fue ejecutada en cumplimiento de la Ley 42-01, con el propósito de proteger la salud de los consumidores y asegurar que los establecimientos dedicados a la elaboración y venta de alimentos cumplan con las normas sanitarias establecidas.

Mientras tanto, las autoridades esperan los resultados de los exámenes correspondientes y avanzan en el proceso de investigación para determinar las responsabilidades de lugar.

La clausura de la panificadora San Luis deja al descubierto la importancia de reforzar la vigilancia sanitaria en los negocios de expendio de alimentos, especialmente en una provincia donde miles de familias adquieren diariamente productos básicos como el pan, confiando en que llegan a sus hogares en condiciones seguras para el consumo.