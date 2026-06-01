×
Versión Impresa
Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
apartamentos estatales
apartamentos estatales

Gobernadora de Santiago denuncia venta irregular de apartamentos estatales en Hato del Yaque

Exhorta al Mived a reforzar la supervisión de viviendas entregadas para evitar esa práctica

  • Edward Fernández - Twitter
  • Edward Fernández - Facebook
Expandir imagen
Gobernadora de Santiago denuncia venta irregular de apartamentos estatales en Hato del Yaque
Letreros de "se renta" y "se vende" en uno de los apartamentos de "Mi vivienda Hato del Yaque". (DIARIO LIBRE / ANEUDY TAVÁREZ)

La gobernadora de Santiago, Rosa Santos, denunció este lunes que algunos beneficiarios de los apartamentos construidos por el Estado en el distrito municipal Hato del Yaque están comercializando de manera irregular estas viviendas.

La representante del Poder Ejecutivo explicó que esas acciones ocurren pese a que estos inmuebles fueron entregados bajo condiciones que los hacen intransferibles.

Al ser cuestionada sobre cómo se concretan estas ventas, si los apartamentos no pueden ser transferidos legalmente, indicó que las transacciones se realizan de manera informal mediante acuerdos privados entre particulares.

“Lo que hacen es que compran y se quedan con actos de venta, pero realmente esos apartamentos son intransferibles”, sostuvo.

RELACIONADAS

Recordó que muchos de los beneficiarios fueron reubicados en Hato del Yaque desde zonas vulnerables y de alto riesgo, como parte de los programas gubernamentales destinados a mejorar sus condiciones de vida.

Expandir imagen
Otro apartamento en venta en el proyecto Mi Vivienda Hato del Yaque en Santiago.
Otro apartamento en venta en el proyecto "Mi Vivienda Hato del Yaque" en Santiago. (DIARIO LIBRE/ANEUDY TAVÁREZ)
Expandir imagen
La gobernadora de Santiago, Rosa Santos.
La gobernadora de Santiago, Rosa Santos. (DIARIO LIBRE/ANEUDY TAVÁREZ)

    Según dijo, algunos venden los apartamentos y posteriormente regresan a ocupar áreas vulnerables.

    “Muchas de las personas que ustedes ven hoy en áreas vulnerables ya fueron reubicadas, pero venden los apartamentos y vuelven a esos lugares o terminan invadiendo terrenos privados”, afirmó Santos.

    La funcionaria señaló que esta situación dificulta los esfuerzos de las autoridades para reducir los asentamientos en zonas de riesgo y avanzar con los procesos de reubicación de familias.

    Exhortó al Ministerio de la Vivienda y Edificaciones (Mived) a reforzar la supervisión de los apartamentos entregados por el Estado para evitar esa práctica.

    Sobre el proyecto 

    El complejo habitacional construido por el Gobierno en el distrito municipal Hato del Yaque, en Santiago, forma parte del proyectoMi Vivienda Hato del Yaque”, desarrollado por el Ministerio de Vivienda y Edificaciones bajo el Plan Mi Vivienda.

    El proyecto fue construido principalmente para reubicar familias que residían en condiciones vulnerables a orillas del arroyo Gurabo.

    RELACIONADAS
    TEMAS -
    • Compartir por Twitter
    • Compartir por Facebook

    Egresado de Comunicación Social de la Universidad Dominicana O&M. Tiene más de una década de ejercicio periodístico. Padre orgulloso de Lía y Eva.