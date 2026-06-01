Gobernadora de Santiago denuncia venta irregular de apartamentos estatales en Hato del Yaque

Letreros de "se renta" y "se vende" en uno de los apartamentos de "Mi vivienda Hato del Yaque". ( DIARIO LIBRE / ANEUDY TAVÁREZ )

La gobernadora de Santiago, Rosa Santos, denunció este lunes que algunos beneficiarios de los apartamentos construidos por el Estado en el distrito municipal Hato del Yaque están comercializando de manera irregular estas viviendas.

La representante del Poder Ejecutivo explicó que esas acciones ocurren pese a que estos inmuebles fueron entregados bajo condiciones que los hacen intransferibles.

Al ser cuestionada sobre cómo se concretan estas ventas, si los apartamentos no pueden ser transferidos legalmente, indicó que las transacciones se realizan de manera informal mediante acuerdos privados entre particulares.

“Lo que hacen es que compran y se quedan con actos de venta, pero realmente esos apartamentos son intransferibles”, sostuvo.

Recordó que muchos de los beneficiarios fueron reubicados en Hato del Yaque desde zonas vulnerables y de alto riesgo, como parte de los programas gubernamentales destinados a mejorar sus condiciones de vida.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/02/460da3f8-af46-4bd2-aaa8-647ae3b54a67-d20dd116.jpg Otro apartamento en venta en el proyecto "Mi Vivienda Hato del Yaque" en Santiago. (DIARIO LIBRE/ANEUDY TAVÁREZ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/02/827967c1-0060-4f9d-80ac-2754c0f572f0-4dd0a061.jpg La gobernadora de Santiago, Rosa Santos. (DIARIO LIBRE/ANEUDY TAVÁREZ) ‹ ›

Según dijo, algunos venden los apartamentos y posteriormente regresan a ocupar áreas vulnerables.

“Muchas de las personas que ustedes ven hoy en áreas vulnerables ya fueron reubicadas, pero venden los apartamentos y vuelven a esos lugares o terminan invadiendo terrenos privados”, afirmó Santos.

La funcionaria señaló que esta situación dificulta los esfuerzos de las autoridades para reducir los asentamientos en zonas de riesgo y avanzar con los procesos de reubicación de familias.

Exhortó al Ministerio de la Vivienda y Edificaciones (Mived) a reforzar la supervisión de los apartamentos entregados por el Estado para evitar esa práctica.

Sobre el proyecto

El complejo habitacional construido por el Gobierno en el distrito municipal Hato del Yaque, en Santiago, forma parte del proyecto “Mi Vivienda Hato del Yaque”, desarrollado por el Ministerio de Vivienda y Edificaciones bajo el Plan Mi Vivienda.

El proyecto fue construido principalmente para reubicar familias que residían en condiciones vulnerables a orillas del arroyo Gurabo.